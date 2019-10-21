Общество

сегодня, 20:02

В Липецке закрывают пивнушки

15 1279
#рейд #Роспотребнадзор
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В Липецке закрывают пивнушки

Под ударом пивные заведения расположенные в многоквартирных домах

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Липецкой области проводятся проверки «пивных заведений», расположенных на первых этажах многоквартирных жилых домов, во время которых выявляются грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания: сети бытовой и производственной канализации бара не разделены с хозяйственно-фекальной канализацией многоквартирного жилого дома, отсутствуют раздельные туалеты для посетителей и продавцов.

По выявленным нарушениям материалы административного дела по статье 6.6 КоАП РФ направлены в суд. В отношении двух предприятий судами назначены наказания в виде административного приостановления деятельности на 90 суток, 5 материалов находятся на рассмотрении в суде. Готовятся для направления в суд материалы административного дела по 8 пивным барам, сообщили в управлении Роспотребнадзора Липецкой области.
15 1279
#рейд #Роспотребнадзор
1

Комментарии (15)

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111

46 секунд назад
Закрыть всех, и не воняли
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Баба Нюра

7 минут назад
, ДЕДСКАЯ поликлиника, не повод закрывать. Вот была бы БАБСКАЯ, то другое дело.
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Dlad

11 минут назад
Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно перестать получать абсолютно легально! Тут подробнее все рассказано https://url.uz/mfS прошло уже больше, чем полгода, а штрафы с камер перестали приходить!
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Допился?

12 минут назад
Конченный Алкаш, вместе с жилыми домами?)))
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житель

13 минут назад
рыгаловка бархат на космонавтов 43. закрыть. круглосуточно торгуют
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Законченность в картине этой есть...

17 минут назад
Чо-т не соответствует картинка образу нынешних забегаловок.. Это каким креативом надо обладать, чтобы такой "натюрморт" со шляпой придумать.
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£€¥

29 минут назад
А почему на счёт пивнухи в близи школьных заведений ни слова? Пивнуха у шахматном клуба, 1 этаж пивнуха 2 этаж шахматный клуб и ДЕДСКАЯ поликлиника ( частная). Это как сочетается?
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Когда это будет

41 минуту назад
Их ещё больше стало
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Валентин и Валентина

45 минут назад
А туалеты для трансгендеров,что не надо открывать????
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1234

54 минуты назад
Конченный Алкаш, а куда за пивасом гонять будешь, делая такие громкие заявления?
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