Общество
сегодня, 20:02
В Липецке закрывают пивнушки
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Под ударом пивные заведения расположенные в многоквартирных домах
Специалистами Управления Роспотребнадзора по Липецкой области проводятся проверки «пивных заведений», расположенных на первых этажах многоквартирных жилых домов, во время которых выявляются грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания: сети бытовой и производственной канализации бара не разделены с хозяйственно-фекальной канализацией многоквартирного жилого дома, отсутствуют раздельные туалеты для посетителей и продавцов.
По выявленным нарушениям материалы административного дела по статье 6.6 КоАП РФ направлены в суд. В отношении двух предприятий судами назначены наказания в виде административного приостановления деятельности на 90 суток, 5 материалов находятся на рассмотрении в суде. Готовятся для направления в суд материалы административного дела по 8 пивным барам, сообщили в управлении Роспотребнадзора Липецкой области.
По выявленным нарушениям материалы административного дела по статье 6.6 КоАП РФ направлены в суд. В отношении двух предприятий судами назначены наказания в виде административного приостановления деятельности на 90 суток, 5 материалов находятся на рассмотрении в суде. Готовятся для направления в суд материалы административного дела по 8 пивным барам, сообщили в управлении Роспотребнадзора Липецкой области.
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Баба Нюра
Dlad
Допился?
житель
Законченность в картине этой есть...
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Когда это будет
Валентин и Валентина
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