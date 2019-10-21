Липчанка наказала торговую сеть рублем

Покупательница отсудила солидное возмещение за неисправный компьютер.

Правобережный районный Липецка рассмотрел иск местной жительницы к торговой сети ООО «МВМ» (юридическое имя «М.Видео») о защите прав потребителя. Липчанка обратилась в суд после того, как магазин отказался возвращать деньги за неисправный компьютер.



Женщина в апреле купила компьютер за 31 990 рублей, однако с момента приобретения в товаре были обнаружены недостатки: компьютер произвольно отключался несколько раз в день, не сохраняя информацию. В течение недели с момента покупки липчанка обратилась к продавцу для проверки качества, по результатам которой со слов сотрудников недостаток имел системный блок. Он был передан сотрудникам магазина для проверки одновременно с претензией о возврате денежных средств. Она была проигнорирована администрацией сети. Тогда липчанка обратилась за защитой своих прав в суд.



Суд разрешил в спор в пользу покупательницы. Женщина получит стоимость компьютера (31 990 рублей), неустойку (35 508 рублей), компенсацию морального вреда (5 000 рублей) и штраф (15 995 рублей).