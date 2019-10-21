Общество

44 минуты назад

Липчанка наказала торговую сеть рублем

5 692
#права потребителя
1
Липчанка наказала торговую сеть рублем

Покупательница отсудила солидное возмещение за неисправный компьютер.

Правобережный районный Липецка рассмотрел иск местной жительницы к торговой сети ООО «МВМ» (юридическое имя «М.Видео») о защите прав потребителя. Липчанка обратилась в суд после того, как магазин отказался возвращать деньги за неисправный компьютер.

Женщина в апреле купила компьютер за 31 990 рублей, однако с момента приобретения в товаре были обнаружены недостатки: компьютер произвольно отключался несколько раз в день, не сохраняя информацию. В течение недели с момента покупки липчанка обратилась к продавцу для проверки качества, по результатам которой со слов сотрудников недостаток имел системный блок. Он был передан сотрудникам магазина для проверки одновременно с претензией о возврате денежных средств. Она была проигнорирована администрацией сети. Тогда липчанка обратилась за защитой своих прав в суд.

Суд разрешил в спор в пользу покупательницы. Женщина получит стоимость компьютера (31 990 рублей), неустойку (35 508 рублей), компенсацию морального вреда (5 000 рублей) и штраф (15 995 рублей).
5 692
#права потребителя
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А вот в Smart Mobile на Неделина обман

17 секунд назад
Делали ремонт смартфона там, деньги взяли как за оригинальные запчасти, а на деле поставили жуткие китайские комплектующие. Чек не дали в руки сам руководитель. А когда жуткое низкое качество ремонта и комплектующих проявилось руководитель сделал вид что впервые нас видит и отказался ремонтировать свой косяк или вернуть деньги. Они просто там отработали цирковую схему по которой покупатель как только отдал деньги в их руки уже для них никто. Поэтому чеки не отдают, ставят запчасти неизвестного происхождения и товар часто с браком или вообще не соответствует маркировке. Но пытаться разговаривать с ним бесполезно когда у него деньги ваши он вас игнорирует. А потом его земляки пишут положительные отзывы об этом е...........м месте.
ответить

Фауст

2 минуты назад
Правильная движуха! А то мы всё терпим, вот на нас и плюют торговые сети.! На западе это в порядке вещей судиться за каждый касяк магазина!
ответить

А у гавносетей

23 минуты назад
Можно бабла отсудить за гавнопродукты?
ответить

гость

33 минуты назад
Эх, мне бы столько денег, как на фотке! Зажил бы, наконец-то, как в сказке!
ответить

:

38 минут назад
неустойку (35 508 рублей)Значит в суд она обратилась спустя примерно 3 месяца, 1% от суммы. Так же судилась со «связной».
ответить

Еще в рубрике

В Липецке сносят недостроенные корпуса больницы
#снос #демонтаж
14
В Липецке сносят недостроенные корпуса больницы

сегодня, 16:52

Общество
В Липецке наградили школьника спасшего тонущего отца
#спасение утопающих
В Липецке наградили школьника спасшего тонущего отца

сегодня, 16:15

Общество
Идеи строительства метро или линий скоростного трамвая оказались мыльным пузырем
#скоростной трамвай #метро
52
Идеи строительства метро или линий скоростного трамвая оказались мыльным пузырем

сегодня, 15:00

Общество
Проект китайского автозавода в Липецке можно считать закрытым
#"Лифан"
11
Проект китайского автозавода в Липецке можно считать закрытым

сегодня, 14:45

Общество
Целлюлозно-бумажный комбинат в Ельце строить не будут
#инвестиции
5
Целлюлозно-бумажный комбинат в Ельце строить не будут

сегодня, 14:41

Общество
На нескольких липецких улицах отключат электричество
#отключение света
2
На нескольких липецких улицах отключат электричество

сегодня, 13:54

Общество