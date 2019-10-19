Священник из Липецкой области едва не погиб из-за взрыва канистры с бензином

Настоятель сельского храма перенес несколько операций

Прикованным к кровати ожогового центра Липецкой больницы № 3 оказался настоятель Казанского храма станции Плавица, что Добринском район, иерей Федор Селиверстов.



46-летний священник оказался в эпицентре ЧП 5 октября. Как стало известно GOROD48, именно в этот день отец Федор находился у своей сестры в Грязинском районе. Священник почувствовал неприятный запах, предположительно, распространявшийся от канистры с бензином. Понимая, какие последствия могут случиться из-за прохудившейся тары с огнеопасной жидкостью, решил перенести ее в безопасное место. И в этот момент грянул взрыв. Что послужило причиной детонации и возгорания в настоящее время неизвестно.



Священник, являющийся отцом двух детей, получил тяжелые ожоги. Он перенес несколько операций, нуждается в материальной помощи.



Пожертвования можно перечислить на банковскую карту Сбербанка 639002359004927805.

8-910-258-80-33 отец Федор Селиверстов.

