Происшествия

48 минут назад

Священник из Липецкой области едва не погиб из-за взрыва канистры с бензином

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#ожоги #бензин
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Священник из Липецкой области едва не погиб из-за взрыва канистры с бензином

Настоятель сельского храма перенес несколько операций

Прикованным к кровати ожогового центра Липецкой больницы № 3 оказался настоятель Казанского храма станции Плавица, что Добринском район, иерей Федор Селиверстов.

46-летний священник оказался в эпицентре ЧП 5 октября. Как стало известно GOROD48, именно в этот день отец Федор находился у своей сестры в Грязинском районе. Священник почувствовал неприятный запах, предположительно, распространявшийся от канистры с бензином. Понимая, какие последствия могут случиться из-за прохудившейся тары с огнеопасной жидкостью, решил перенести ее в безопасное место. И в этот момент грянул взрыв. Что послужило причиной детонации и возгорания в настоящее время неизвестно. 

Священник, являющийся отцом двух детей, получил тяжелые ожоги. Он перенес несколько операций, нуждается в материальной помощи. 

Пожертвования можно перечислить на банковскую карту Сбербанка 639002359004927805. 
8-910-258-80-33 отец Федор  Селиверстов.
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#ожоги #бензин
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