Гараж с водкой накрыли недалеко от общеобразовательной школы

Алкоголь даже не пытались выдать за подлинный – акцизные марки на бутылках отсутствовали.

Киоск, расположенный возле школы на улице Механизаторов, предлагал желающим большой ассортимент недорогой «левой» алкогольной продукции.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка, на незаконную торговлю спиртным пожаловались жители близлежащих домов, которым не нравилось, как ведут себя постоянные клиенты торговой точки – дебоширят, дерутся, распивают спиртное прямо на улице.

В итоге в торговую точку нагрянули работники управления, полицейские и сотрудники прокуратуры. Факт торговли был установлен, а продукция изъята – 230 бутылок водки, на которых отсутствовала специальная маркировка.

Любопытно, что и сам «нехороший киоск» на самом деле оказался… гаражом, которые его владелец переоборудовал в торговую точку. Теперь дельцу грозит крупный штраф – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Фото liptorg-cp.ru