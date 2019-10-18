39 минут назад
Гараж с водкой накрыли недалеко от общеобразовательной школы
Алкоголь даже не пытались выдать за подлинный – акцизные марки на бутылках отсутствовали.
Киоск, расположенный возле школы на улице Механизаторов, предлагал желающим большой ассортимент недорогой «левой» алкогольной продукции.
Как сообщили в областном управлении потребительского рынка, на незаконную торговлю спиртным пожаловались жители близлежащих домов, которым не нравилось, как ведут себя постоянные клиенты торговой точки – дебоширят, дерутся, распивают спиртное прямо на улице.
В итоге в торговую точку нагрянули работники управления, полицейские и сотрудники прокуратуры. Факт торговли был установлен, а продукция изъята – 230 бутылок водки, на которых отсутствовала специальная маркировка.
Любопытно, что и сам «нехороший киоск» на самом деле оказался… гаражом, которые его владелец переоборудовал в торговую точку. Теперь дельцу грозит крупный штраф – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Фото liptorg-cp.ru
СанСаныч
Там
Конченный Алкоголик
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