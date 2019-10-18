Общество

39 минут назад

Гараж с водкой накрыли недалеко от общеобразовательной школы

9 453
#Алкоголь #контрафакт
1
Гараж с водкой накрыли недалеко от общеобразовательной школы

Алкоголь даже не пытались выдать за подлинный – акцизные марки на бутылках отсутствовали.

Киоск, расположенный возле школы на улице Механизаторов, предлагал желающим большой ассортимент недорогой «левой» алкогольной продукции.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка, на незаконную торговлю спиртным пожаловались жители близлежащих домов, которым не нравилось, как ведут себя постоянные клиенты торговой точки – дебоширят, дерутся, распивают спиртное прямо на улице.

В итоге в торговую точку нагрянули работники управления, полицейские и сотрудники прокуратуры. Факт торговли был установлен, а продукция изъята – 230 бутылок водки, на которых отсутствовала специальная маркировка.

Любопытно, что и сам «нехороший киоск» на самом деле оказался… гаражом, которые его владелец переоборудовал в торговую точку. Теперь дельцу грозит крупный штраф – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Фото liptorg-cp.ru

9 453
#Алкоголь #контрафакт
1

Комментарии (10)

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СанСаныч

21 секунду назад
школьники с учителями наверное и разливали. а крышевал директор.
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Там

11 минут назад
гость, пока оплачено
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Конченный Алкоголик

14 минут назад
Последнюю радость у людей отобрали, теперь придётся аж за 10 км пешком за водкой ходить.
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там

22 минуты назад
за сто рублей можно было дать пососать леденец
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1111

22 минуты назад
гость, развратник....:) тема не о том...
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1111

23 минуты назад
а чей гараж?:)
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гость

25 минут назад
А гараж с проститутками, почему не накрыли? Рядом, который, по-соседству находится...
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1111

25 минут назад
я ( к примеру) будучи секртарем зам замыча по управлению замамами сбера, и чтоб вся моя семья вне зависимости от уровня образования трудилась там же...) красота.... тоже хочу там жить...
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1111

28 минут назад
задержали депутатов и "номинальных" владельцев связаных с ними и изъяли все имущество вплоть до пробабки включая козенные дачи.....вот это да.... им же золотые парашюты отменили ну и метлой их из гос. жилья....
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блоха ютуба

31 минуту назад
в США за такое сразу - тюремный срок. Там спецбригады ходят провоцируют на продажу якобы несовершеннолетним, распивать на улице давно нельзя даже вкладывая в пакет молока, стучат молниеносно да и проверяют. Т.к. есть статься за недоносительство, т.е. если ты знал о преступлении но недонёс - тоже наказываешься. А кстати за подтверждённый факт совершающегося преступления (распитие, раскуривание и прочее) платят по 500 баксов. Такие дела..Парковку для авто ищут по полчаса, иначе штраф за сотню зеленых.
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