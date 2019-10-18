«Иметь хорошее настроение и приятный сценический вид!»

Такую рекомендацию дали участникам кастинга ведущих праздника выпускников «Липецкие зори-2020».

Сегодня в ГДК «Октябрь» прошло первое испытание для тех, кто хочет стать ведущим «Липецких зорь». Заявки на кастинг отправили 42 претендента, среди них четверо десятиклассников, девять студентов, остальные - одиннадцатиклассники.



Сегодня конкурсантов ждала встреча с жюри - профессиональными ведущими. Участники кастинга показывали «домашнее задание»: 2-минутное выступление в свободной форме. Главная задача первого испытания - оценить культуру речи и умение участников держаться на сцене, то как они умеют себя подать, голосовые и внешние данные.



⁃ Кто молодец - того и пропустят а следующий тур. Потом у ребят начнётся работа с наставниками, - рассказала GOROD48 представитель оргкомитета конкурса Марина Гладун. - Нет лимита и на число ведущих выпускного. Так, «Липецкие зори-2019» вели семеро ребят. Все зависит от потенциала участников.



Двое из ведущих «Липецких зорь-2019» - Ульяна и Александра. Девочки пришли на кастинг, когда учились в 11 классе. Несмотря на заботы выпускниц, хроническую нехватку времени, им удалось успешно пройти все испытания и стать звёздами своего выпускного вечера. Александра и Ульяна, которые стали после этого лучшими подругами, делятся секретами успеха.



⁃ Не надо бояться, не надо зажиматься -будьте собой! - советуют девушки. - Участие в конкурсе дало нам уверенность в себе, отступил страх перед большой аудиторией, мы научились лучше управлять своей речью, писать сценарии и находить выход из стрессовых ситуаций.



А вот сегодняшним конкурсантам только предстоит этому научиться. Жюри не жалело молодежь и засыпало вопросами. Впрочем, никто сегодня неуд за самопрезентацию не получил: выставлены были исключительно четвёрки и пятерки. Отбор ведущих, которые поднимутся на сцену «Липецких зорь-2020», закончится в мае.

