Общество
сегодня, 12:34
«Лексус» и красивые номера — не приоритет: липецкие автомобилисты не дали дорогу нарушителю
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Несоблюдение правил привело к затору на перекрестке.
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Сегодня утром белый «Lexus RX 200» стал причиной затора транспорта на перекрестке при выезде из района Опытной на Лебедянское шоссе. Иномарка с красивыми номерами “777” двигалась в сторону города. В нарушение требований знаков водитель «Lexus RX 200» решил съехать налево вместо положенного для полосы движения прямо. Но липецкие водители не пропустили водителя, и «Lexus RX 200» оказался посреди перекрестка на встречной полосе. Это вызвало затор. Потом водителю иномарки пришлось продолжить движение прямо.
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