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«Лексус» и красивые номера — не приоритет: липецкие автомобилисты не дали дорогу нарушителю

28 2360
#нарушение ПДД
1
«Лексус» и красивые номера — не приоритет: липецкие автомобилисты не дали дорогу нарушителю

Несоблюдение правил привело к затору на перекрестке.

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Сегодня утром белый «Lexus RX 200» стал причиной затора транспорта на перекрестке при выезде из района Опытной на Лебедянское шоссе. Иномарка с красивыми номерами “777” двигалась в сторону города. В нарушение требований знаков водитель «Lexus RX 200» решил съехать налево вместо положенного для полосы движения прямо. Но липецкие водители не пропустили водителя, и «Lexus RX 200» оказался посреди перекрестка на встречной полосе. Это вызвало затор. Потом водителю иномарки пришлось продолжить движение прямо.


28 2360
#нарушение ПДД
1

Комментарии (28)

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Как гость
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Пенсионер

3 минуты назад
Гость, а те которые не пропускают на зебре людей....Скажите ,как их можно назвать? Мудаками?! Или...?
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Плевать

3 минуты назад
Плевать, а Чо ты вчерашний базар за собаку стер? Обосрался? Модератором там строчишь-дрочишь? А, вафлер?
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Гость

5 минут назад
Что вы все гавно такое? Злые и убогие. Радуетесь, что Лексус не пропустили? Завистливые людишки. Вам стыдно должно быть. Вас даже мужиками назвать нельзя
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МИРОТВОРЕЦ

10 минут назад
автор данной статьи упоротый имбицил ,,,,,,, хозяин регистратора который все заснял просто тупо быдло обыкновенное
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Прохожий

11 минут назад
Если человек КУЛЬТУРНЫЙ и просится в полосу, указав поворотным указателем, то в случае если его не пропустили, не попрётся по встречке в нарушении ПДД. А в данном случае НЕ культурный водитель.
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гостья

12 минут назад
а разве ему штраф за помехи на дорогах нельзя? там вообще любители со стороны заправки выезжать на вторую линию, встанут, а из-за них пробка на первом ряду...таким водителям просто хочется вмазать хорошенько ,чтобы немного корона упала
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чтобы знали

17 минут назад
Аляску быстро и задёшево продали - потому что после лживой и кабальной аферы отмены крепостного права народ побежал туда, в Сибирь и далее на Аляску где не было крепестного права. Правительство поняв что банковская кабала оказалась непомерной - было вынуждено продать Аляску, чтобы не все убежали.
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Едимая Россия

20 минут назад
"Народная партия Лексусов и Майбахов" думает о вас холопы 24/7/365
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гость

24 минуты назад
Иномарки DURACAM, задрот ты и тут нарисовался?Иди соси,а то норму не выполнишь петушара!
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Уааа

28 минут назад
Нехер ее пропускать было.. Такое же гавно с обочины обогнав всех пытается влезть в ряд.. Никогда не пучкаю таких
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