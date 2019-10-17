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сегодня, 13:35

Аэропорты попросили вернуть паспортный контроль в VIP-залах

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Международная ассоциация аэропортов (МАА) обратилась в Минтранс с просьбой вернуть возможность прохождения пограничного и таможенного контроля в VIP-залах. Соответствующее письмо направил исполнительный директор МАА Сергей Никотин на имя главы ведомства Евгения Дитриха, сообщают «Известия»

Услугой ежегодно пользовались более 80 тыс. человек, однако после ее отмены в 2015 году востребованность VIP-залов упала на 60%, а воздушные гавани потеряли миллиарды рублей. 

В Минтрансе поддерживают предложение МАА, отмечая, что возврат услуги создаст дополнительные рабочие места и увеличит налоговые сборы. 

Однако ранее пограничники заявляли, что возобновление контроля в VIP-залах будет использоваться коммерческими организациями для извлечения материальной выгоды. В ФСБ возвращение услуги сочли нецелесообразным. 

Эксперты полагают, что услуга позволит аэропортам заработать, но нарушит права тех, кто не может доплатить. 
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