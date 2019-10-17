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сегодня, 13:35
Аэропорты попросили вернуть паспортный контроль в VIP-залах
Международная ассоциация аэропортов (МАА) обратилась в Минтранс с просьбой вернуть возможность прохождения пограничного и таможенного контроля в VIP-залах. Соответствующее письмо направил исполнительный директор МАА Сергей Никотин на имя главы ведомства Евгения Дитриха, сообщают «Известия».
Услугой ежегодно пользовались более 80 тыс. человек, однако после ее отмены в 2015 году востребованность VIP-залов упала на 60%, а воздушные гавани потеряли миллиарды рублей.
В Минтрансе поддерживают предложение МАА, отмечая, что возврат услуги создаст дополнительные рабочие места и увеличит налоговые сборы.
Однако ранее пограничники заявляли, что возобновление контроля в VIP-залах будет использоваться коммерческими организациями для извлечения материальной выгоды. В ФСБ возвращение услуги сочли нецелесообразным.
Эксперты полагают, что услуга позволит аэропортам заработать, но нарушит права тех, кто не может доплатить.
Услугой ежегодно пользовались более 80 тыс. человек, однако после ее отмены в 2015 году востребованность VIP-залов упала на 60%, а воздушные гавани потеряли миллиарды рублей.
В Минтрансе поддерживают предложение МАА, отмечая, что возврат услуги создаст дополнительные рабочие места и увеличит налоговые сборы.
Однако ранее пограничники заявляли, что возобновление контроля в VIP-залах будет использоваться коммерческими организациями для извлечения материальной выгоды. В ФСБ возвращение услуги сочли нецелесообразным.
Эксперты полагают, что услуга позволит аэропортам заработать, но нарушит права тех, кто не может доплатить.