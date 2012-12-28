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12 минут назад

Предложил подвезти и ограбил

Напавшего на старика и отнявшего конверт с деньгами 40-летнего мужчину отправили на три года в колонию.

Октябрьский районный суд приговорил к трём годам колонии общего режима 40-летнего мужчину, ограбившего своего 87-летнего пассажира. Мужчина признан виновным в открытом хищении имущества с применением насилия, не опасного для здоровья (по пункту «г» части второй статьи 161 УК РФ).

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эти события развернулись 13 июля прошлого года. Утром 87-летний липчанин получил пенсию своей жены — 42 500 рублей. Мужчина сходил на Центральный рынок и пытался вызвать оттуда такси. В это время к остановке подъехал автомобиль «ВАЗ-21150» и 40-летний водитель предложил его подвезти. Пенсионер согласился.

По пути пассажир заволновался и поинтересовался у водителя, почему тот везёт его не по улице Фрунзе, а по улице Неделина, но тот пояснил, что там нет проезда. Затем водитель и вовсе неожиданно свернул в лесополосу и предложил пенсионеру расплатиться, при этом похлопал его по карманам и вытащил оттуда конверт с полученными в банке деньгами.

Пассажир стал звать помощь, но водитель ударил его рукой в лицо, вытолкнул из машины и уехал.

После задержания водитель признал вину и возместил пенсионеру ущерб. Изначально действия водителя были квалифицированы по части первой статьи 162 УК РФ «Разбой», но потом их переквалифицировали на грабёж.
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