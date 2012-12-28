Под Липецком группа браконьеров убила олениху и вступила в схватку с охотинспекторами

В лесу у Введенки браконьеры устроили сафари сразу на трех машинах — убили стельную олениху.

14 апреля охотинспекторы управления по охране объектов животного мира патрулировали место концентрации диких животных в лесном массиве у села Введенка Хлевенского района и услышали выстрелы. На место откуда раздавались выстрелы они обнаружили три автомобиля — два «УАЗа» и «ВАЗ-2109». Находившиеся в «УАЗ «Фермер» мужчины попытались сбить охотинспектора и уехать.Началась погоня, браконьеры на «девятке» также пытались остановить инспекторов, и подрезали их служебный автомобиль. Затем машины браконьеров выехали на трассу на трассу «Дон» где, уходя от преследования, выезжали на встречную полосу, создавая опасные ситуации для других водителей.Во время погони браконьеры выбросили из машину тушу оленихи. Когда их задержали, а тушу вскрыли, оказалось, что самка была беременна.«Отделом дознания ОМВД по Хлевенскому району возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Транспортное средство браконьеров изъято, ведется работа по установлению всех причастных к преступлению», — сообщили в Управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.