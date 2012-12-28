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сегодня, 10:59
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Под Липецком группа браконьеров убила олениху и вступила в схватку с охотинспекторами

В лесу у Введенки браконьеры устроили сафари сразу на трех машинах — убили стельную олениху.

14 апреля охотинспекторы управления по охране объектов животного мира патрулировали место концентрации диких животных в лесном массиве у села Введенка Хлевенского района и услышали выстрелы. На место откуда раздавались выстрелы они обнаружили три автомобиля — два «УАЗа» и «ВАЗ-2109». Находившиеся в «УАЗ «Фермер» мужчины попытались сбить охотинспектора и уехать.

Началась погоня, браконьеры на «девятке» также пытались остановить инспекторов, и подрезали их служебный автомобиль. Затем машины браконьеров выехали на трассу на трассу «Дон» где, уходя от преследования, выезжали на встречную полосу, создавая опасные ситуации для других водителей.

Во время погони браконьеры выбросили из машину тушу оленихи. Когда их задержали, а тушу вскрыли, оказалось, что самка была беременна.

«Отделом дознания ОМВД по Хлевенскому району возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Транспортное средство браконьеров изъято, ведется работа по установлению всех причастных к преступлению», — сообщили в Управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.
браконьерство
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
Люди
10 минут назад
Вы звери....
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Ю
15 минут назад
Решили наверное подзаработать.
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Гость
26 минут назад
Жратвы мало в магазинах. Надо еще последних диких животных добить ради потехи.
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вишенка
15 минут назад
полностью согласна будто живем в пещерное время
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Виктория
35 минут назад
За это деяние их место в тюрьме.
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Дед
35 минут назад
Не беременна а скотна ! Грамотеи !
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Доктор Петров
59 минут назад
Наверно уважаемые люди, простые так себя не ведут
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Конечно
33 минуты назад
уважаемые, хозяева жизни. Извинятся перед ними, и отпустят с миром. В прошлом году один уважаемый в Введенке срубил более ста штук пятидесятилетних сосен, и ничего все нормально. Здесь писали про этот случай. Потому что он знаком с большими людьми из района. А по закону поступают с простыми, с работягами.
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Точно
3 минуты назад
уважаемые, хозяева жизни. Извинятся перед ними, и отпустят с миром. В прошлом году один уважаемый в Введенке срубил более ста штук пятидесятилетних сосен, и ничего все нормально. Здесь писали про этот случай. Потому что он знаком с большими людьми из района. А по закону поступают с простыми, с работягами. Уважаемые. Все уважаемые же на девятках ездят))))
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Сокол
сегодня, 11:11
Интересно а статья покушение на жизнь Охотинспектора есть ? Если есть то им тоже ее применить. Запретить любую охоту на зверей ,птиц. Все в природе должно быть естественно, почему мы люди считаем кому из животных жить а кому нет. Мы и так их из лесов и полей повыгоняли своим присутствием, стройками и.т.д
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Професор
сегодня, 11:22
Запретить охоту на курей дома
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Сокол
50 минут назад
Запретить охоту на курей дома Курица это домашняя птица и всегда держалась для еды. Когда это у нас Олени стали домашними животными? Может еще тиров одомашним и на веревочке будем водить , хотя сейчас у нас мода на такие развлечения. Вы у животных спросили хотят ли они быть нашими игрушками.
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Судить
сегодня, 11:11
Зажравшихся не людей.
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Гость
сегодня, 11:11
Голодные нелюди
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