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Происшествия
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сегодня, 17:07
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Сухая трава в пригороде Липецка потушена
В тушении пожара участвовали волонтеры из Бутырок и Жёлтых Песков.
По уточненным данным, очаг возгорания находился между селом Бутырки и коттеджным поселком Берендей. Во время тушения травы, очаг опахали тракторами. В тушении ландшафтного пожара в кроме сотрудников МЧС участвовали волонтеры из Бутырок и из Желтых Песков, куда огонь мог прийти по полям.
Пожарные не покидают район пала: часть из них отправилась на дежурство в Желтые Пески, а часть — в Сёлки.
Напомним, пожар оказался настолько сильным, что дым от него был виден в центре Липецка.
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