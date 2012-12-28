Виновник пьяного ДТП проведёт год в колонии

Мужчина уже имел судимость за вождение в нетрезвом виде.

В Липецке виновника пьяного ДТП на улице Космонавтов приговорили к году лишения свободы в колонии-поселении и лишению водительских прав на три года.По данным пресс-службы областной прокуратуры, 26 января этого года 38-летний мужчина, уже имеющий судимость за пьяную езду, выпил вина, сел пьяным за руль чужой машины и поехал кататься по городу.Но на улице Космонавтов он попал в ДТП, врезавшись в автомобиль, остановившийся на сигнал светофора.Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС выявили у мужчины явные признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование, но он отказался.