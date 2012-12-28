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Происшествия
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сегодня, 17:18
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Виновник пьяного ДТП проведёт год в колонии
Мужчина уже имел судимость за вождение в нетрезвом виде.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, 26 января этого года 38-летний мужчина, уже имеющий судимость за пьяную езду, выпил вина, сел пьяным за руль чужой машины и поехал кататься по городу.
Но на улице Космонавтов он попал в ДТП, врезавшись в автомобиль, остановившийся на сигнал светофора.
Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС выявили у мужчины явные признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование, но он отказался.
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