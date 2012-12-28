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сегодня, 19:58
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«Вывез в лес и угрожал монтировкой»: в Липецке будут судить черного риелтора

Квартиру у пьющей женщины он отнимал с сообщником. Однако тот избежал наказания, так как отправился на СВО.

СК передает в суд дело о мошеннической сделке с квартирой пьющей женщины и похищении ее вместе с сожителем.

Как сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области, летом 2018 года обвиняемый и его сообщник предложили пьющей женщине помощь в продаже ее квартиры под предлогом улучшения ее жилищных условий и покупки квартиры в другом районе. После оформления сделки они присвоили вырученные за жилье 1,5 миллиона рублей, а когда женщина с сожителем вернулась в проданную квартиру, напарники вывезли пару в лес, где угрожали расправой и избивали, в том числе монтировкой. Затем потерпевших поместили в комнату общежития под надзор их общего знакомого.

Преступление было раскрыто сотрудниками СКР совместно с УМВД России по Липецкой области.

«На стадии предварительного следствия обвиняемый вину не признал, выдвинув свою версию произошедшего. Его доводы проверены и опровергнуты следователем регионального управления СК России собранными доказательствами. Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Следствие в отношении соучастника приостановлено, в связи с его убытием в зону проведения специальной военной операции», — сообщили в СУ СК России по Липецкой области
мошенничество
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Хммм
6 минут назад
Вывезете его в зону соприкосновения, думаю сознается во всем...
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Щорс
29 минут назад
Это упертого гуся надо проверить по другим фактам отжатия квартир.....
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Гостья
41 минуту назад
Хоть СК РФ у нас работает по чести и то хорошо. Спасибо за добросовестность. В судья надо из таких органов назначать людей, а не созывами депутатов.
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