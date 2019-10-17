В Липецкой области пропал 11-летний мальчик

Ребенок ушел из школы и не вернулся домой.

В селе Бутырки Грязинского района пропал 11-летний Виктор Медвижинский. Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт", мальчик ушел из школы и не вернулся домой.



Ранее Виктор учился в липецкой школе №8, возможно он отправился к друзьям в Липецк.



Всех, у кого есть сведения о местонахождении ребенка, просят связаться с полицейскими или волонтерами.

