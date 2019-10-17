Происшествия
21 минуту назад
В Липецкой области пропал 11-летний мальчик
Ребенок ушел из школы и не вернулся домой.
В селе Бутырки Грязинского района пропал 11-летний Виктор Медвижинский. Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт", мальчик ушел из школы и не вернулся домой.
Ранее Виктор учился в липецкой школе №8, возможно он отправился к друзьям в Липецк.
Всех, у кого есть сведения о местонахождении ребенка, просят связаться с полицейскими или волонтерами.
Ранее Виктор учился в липецкой школе №8, возможно он отправился к друзьям в Липецк.
Всех, у кого есть сведения о местонахождении ребенка, просят связаться с полицейскими или волонтерами.