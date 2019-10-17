Происшествия

21 минуту назад

В Липецкой области пропал 11-летний мальчик

181
#пропавшие без вести
В Липецкой области пропал 11-летний мальчик

Ребенок ушел из школы и не вернулся домой.

В селе Бутырки Грязинского района пропал 11-летний Виктор Медвижинский. Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт", мальчик ушел из школы и не вернулся домой.

Ранее Виктор учился в липецкой школе №8, возможно он отправился к друзьям в Липецк.

Всех, у кого есть сведения о местонахождении ребенка, просят связаться с полицейскими или волонтерами.
181
#пропавшие без вести

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