Из-за теплой погоды в Липецке сохраняется пожароопасная ситуация

Вторая волна «бабьего лета» таит не меньше угроз, чем основной пожароопасный период. В течение первых недель октября в управление по делам ГО и ЧС продолжали поступать сигналы о возгораниях мусора и сухой травы. Причём не столько в садоводческих товариществах, сколько на улицах Липецка – Черняховского, Гагарина, Детская, Стаханова, Водопьянова, Первомайская и других. Безусловно, масштабы происшествий существенно скромнее, чем жарким летом, и всё же причин не терять бдительности достаточно и теперь.



Как сообщает Управлние по делам ГО и ЧС Липецка, межсезонье меняет характер пожарной опасности. С наступлением холодов акцент смещается к заброшенным зданиям и оставленным до весны дачниками садовым домикам. Нередко их начинают «обживать» люди без определённого места жительства и занятий. По информации системы «112» и данным ЕДДС в течение двух недель горели бесхозные строения в СНТ «Трубник» и гаражном кооперативе «Железнодорожник», дачный домик в СНТ «Цементник» (один пострадавший), гаражи в ГК «Металлист-19» и на ул. Салтыкова-Щедрина.



- Управления территориальными округами мы настоятельно просим обратить внимание собственников такого рода недвижимости на существующую проблему, - отметил начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Николай Новиков.



Несмотря на отмену 1 октября особого противопожарного режима, который, как известно, в Липецке был объявлен в конце апреля 2019 года, городские спасатели призывают жителей и гостей областного центра соблюдать особые меры предосторожности при обращении с огнем.





