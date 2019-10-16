Экономика

48 минут назад

В Липецкой области подешевели овощи и картофель

7 269
#цены #инфляция
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В Липецкой области подешевели овощи и картофель

В сентябре потребительские цены в Липецкой области потеряли 0,1% по сравнению с августом, хотя в целом с начала года они выросли на 2%. На общее снижение цен повлияли сезонные овощи, которые традиционно дешевеют в этот период. 

Цены на продукты питания в сентябре снизились в целом на 0,3% (с начала года выросли на 0,9%). Сахар подешевел на 5%, мука — на 3%, свинина — на 2%, мясо птицы на 1%. Снизились цены на картофель — на 23%, овощи – на 13%, вместе с тем фрукты и цитрусовые стали дороже на 1%. Одновременно с этим подорожали масло и жиры, мороженое, соль, соусы, специи, концентраты, овощные, фруктово-ягодные консервы, рыбопродукты, молоко и молочная продукция, крупы и бобовые, продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа «Гамбургер») – на 1%.

Непродовольственные товары подорожали на 0,2%, а за девять месяцев — на 2,6%. В этой группе товаров дорожные велосипеды для взрослых, меха и меховые изделия выросли в цене на 3%, ювелирные изделия, моющие и чистящие средства — на 2%, школьно-письменные принадлежности, печатные издания, трикотажные изделия, стеклянную посуду, электротовары и другие бытовые приборы, табачные изделия, предметы садоводства –  на 0,5-1%. Вместе с тем снизились цены на пиломатериалы – на 2%, бумажно-беловые товары, телерадиотовары, парфюмерно-косметические товары, металлическую посуду, персональные компьютеры – на 0,5-1%. 

Цены и тарифы на услуги в сентябре снизились на 0,1%, при том, что общий рост с начала года составил 3,1%. Стоимость проезда в поездах дальнего следования подешевела на 12%, услуги в сфере зарубежного туризма — на 7%, ветеринарные услуги — на 1%. А вот абонентская плата за радиотрансляционную точку выросла на 32%, услуги высшего образования – на 11%, проживание в студенческом общежитии – на 4%, мойка легкового автомобиля – на 3%. Кроме того подорожали услуги среднего образования, стоимость занятий на курсах иностранных языков, услуги страхования, оплата дополнительных занятий для детей дошкольного возраста – на 2%, услуги организаций культуры, отдельные виды медицинских услуг на 1-2%, сообщает Липецкстат. 

7 269
#цены #инфляция
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Комментарии (7)

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Г48

42 секунды назад
Сделайте рубрику, живем по акции. Пишите, где какие акции на просрочку и неликвид, а мы будем весь день носиться по всему городу, а вечером тут делиться, кто,где и какого го...а отхватил и сколько потратил времени и на проезд в скотовозках.
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Вася

3 минуты назад
Какое отношение имеет власть к сезонной цене на овощи?
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Гость

7 минут назад
Осень, они везде подешевели. Зимой сюрприз будет. Мод, яйца лучше лижи.
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Эта сказка для кого?

7 минут назад
И ведь не лень было эту хрень на клаве набирать.
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Сказочный Д.

34 минуты назад
На кого рассчитаны все эти сказки?
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Леся

34 минуты назад
Лучше бы мясо подешевело. Овощи сами ешьте.
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Марина

46 минут назад
Теперь заживем. Спасибо!
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