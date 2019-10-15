Жилые дома остались без света из-за ДТП

13 октября жилые дома по улице Молодежной (поселок Трактростроителей) остались без света из-за ДТП. В бетонную опору линии электропередачи напротив дома №21 врезался предположительно "ВАЗ 2110" серого цвета. С места аварии водитель уехал.

Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, сам столб получил незначительные повреждения. Однако, силы удара хватило на то, чтобы порвались провода.



О том, что возможной причиной отключения света стало ДТП, специалистам комплекса электроснабжения Липецкой городской энергокомпании сообщил один из местных жителей.



Напомним, на прошлой неделе в районе Ниженки неустановленный водитель также врезался в опору ЛЭП и скрылся.



Липецкая городская энергетическая компания обращается к жителям, ставшими свидетелями подобных происшествий, с просьбой сообщать об этом незамедлительно по телефонам 236-175 (мобильный,домашний) и 175 (домашний), по возможности фотографировать ЧП либо запомнить данные нарушителя.

