Общество

55 минут назад

Жилые дома остались без света из-за ДТП

4 1300
#авария #ДТП
Жилые дома остались без света из-за ДТП

13 октября жилые дома по улице Молодежной (поселок Трактростроителей) остались без света из-за ДТП. В  бетонную опору линии электропередачи напротив дома №21 врезался предположительно "ВАЗ 2110" серого цвета. С места аварии водитель уехал.

Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, сам столб получил незначительные повреждения. Однако, силы удара хватило на то, чтобы порвались провода.

О том, что возможной причиной отключения света стало ДТП, специалистам комплекса электроснабжения Липецкой городской энергокомпании сообщил один из местных жителей.   

Напомним, на прошлой неделе в районе Ниженки неустановленный водитель также врезался в опору ЛЭП и скрылся.    

Липецкая городская энергетическая компания обращается к жителям, ставшими свидетелями подобных происшествий, с просьбой сообщать об этом незамедлительно по телефонам 236-175 (мобильный,домашний) и 175 (домашний), по возможности фотографировать ЧП либо запомнить данные нарушителя.  
4 1300
#авария #ДТП

Комментарии (4)

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777

20 минут назад
Одна алкашня и дебилы население липицка
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777

20 минут назад
Одна алкашня и * население липицка
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28 A L'ombre

33 минуты назад
О, как напиваются, что даже не видят куда едут! Дороги, что ли, стало мало!? Скоро по головам начнут ездить!
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Я

36 минут назад
А то что у людей техника погорела что не пишите ?
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