На автовокзале задержали женщину-наркокурьера с крупной партией героина

Сотрудниками УФСБ России по Липецкой области пресечена противоправная деятельность активной участницы транснациональной преступной группы, причастной к незаконному обороту наркотических средств.



Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 32-летнюю жительницу Рязани задержали 12 октября в Липецке возле здания автовокзала.



При личном досмотре у нее нашли 63 свертка героином, общей массой более 100 граммов, что является крупным размером. Выяснилось, что задержанная выполняла курьерские функции по доставке оптовых партий тяжелых наркотиков в Липецкую, Московскую, Рязанскую и Тамбовскую области.



Следственным подразделением УФСБ России по Липецкой области в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России.



За совершение преступлений по указанным статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.



Сотрудники правоохранительных органов разыскивают организаторов преступной группы и канала поступления наркотиков на территорию России.



