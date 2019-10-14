Происшествия

46 минут назад

Гражданину Казахстана в Липецке оторвало ногу

2 1794
#травма на производстве
Гражданину Казахстана в Липецке оторвало ногу

ЧП случилось на работе

Как сообщает прокуратура Липецкой области, "19 сентября гражданин Казахстана, огнеупорщик ООО «МУ Домнастройремонт», был госпитализирован с травматической ампутацией правой стопы.

Однако работодатель не уведомил прокурора о несчастном случае, что повлекло возбуждение в отношении юридического лица административного дела по ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда), которое направлено для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда в Липецкой области.

В настоящее время комиссия по расследованию несчастного случая устанавливает обстоятельства случившегося.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда.

Однако в МУ ООО «Домнастройремонт» специальная оценка условий труда не проведена, при этом в организации задействованы более 400 иностранных работников.

В этой связи  в отношении юридического лица  прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

В адрес руководства организации внесено представление, исполнение требований которого взято на контроль".

2 1794
#травма на производстве

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