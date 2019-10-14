46 минут назад
Гражданину Казахстана в Липецке оторвало ногу
ЧП случилось на работе
Однако работодатель не уведомил прокурора о несчастном случае, что повлекло возбуждение в отношении юридического лица административного дела по ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда), которое направлено для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда в Липецкой области.
В настоящее время комиссия по расследованию несчастного случая устанавливает обстоятельства случившегося.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда.
Однако в МУ ООО «Домнастройремонт» специальная оценка условий труда не проведена, при этом в организации задействованы более 400 иностранных работников.
В этой связи в отношении юридического лица прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 5.27.1 КоАП РФ.
В адрес руководства организации внесено представление, исполнение требований которого взято на контроль".
РСДРП
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