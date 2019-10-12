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В Артеке умер школьник

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В Артеке умер школьник

Петербургский школьник, отдыхавший в международном детском центре «Артек» в Крыму, скончался от пневмонии.

12-летнего мальчика доставили в ялтинскую больницу с предварительным диагнозом «пневмония». Несмотря на все усилия медиков, спасти ребенка не удалось.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, начато расследование.

Правительство Петербурга создало комиссию для установления обстоятельств и причин случившегося, ее работу на контроль взяли министр просвещения Ольга Васильева и губернатор Александр Беглов. А министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила провести проверку качества оказания медицинской помощи в «Артеке», сообщает www.ntv.ru

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