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В Артеке умер школьник
Петербургский школьник, отдыхавший в международном детском центре «Артек» в Крыму, скончался от пневмонии.
12-летнего мальчика доставили в ялтинскую больницу с предварительным диагнозом «пневмония». Несмотря на все усилия медиков, спасти ребенка не удалось.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, начато расследование.
Правительство Петербурга создало комиссию для установления обстоятельств и причин случившегося, ее работу на контроль взяли министр просвещения Ольга Васильева и губернатор Александр Беглов. А министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила провести проверку качества оказания медицинской помощи в «Артеке», сообщает www.ntv.ru
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, начато расследование.
Правительство Петербурга создало комиссию для установления обстоятельств и причин случившегося, ее работу на контроль взяли министр просвещения Ольга Васильева и губернатор Александр Беглов. А министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила провести проверку качества оказания медицинской помощи в «Артеке», сообщает www.ntv.ru