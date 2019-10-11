Липецких предпринимателей спросят о давлении на бизнес

В области впервые будет проведено социологическое исследование по оценке инвестиционного климата.

Управление инвестиций и инноваций Липецкой области этой осенью впервые проведет опрос бизнесменов для оценки состояния инвестиционного климата в регионе. Итоги социологического исследования должны быть подведены к 30 ноября.



- Исследование проводится для объективного анализа, выявления проблемных факторов, мониторинга текущего состояния инвестиционного и предпринимательского климата, а также выработки предложений по улучшению условий для ведения бизнеса и снятия административных барьеров. Его результаты будут положены в основу дальнейшего определения направлений по формированию стратегии по улучшению условий создания благоприятного инвестиционного климата. Цель – понять и изучить проблемы ведения бизнеса изнутри и подготовить предложения по их нивелированию, - уточнила начальник отдела по развитию благоприятного инвестиционного климата и реализации государственных программ управления инвестиций и инноваций Липецкой области Ирина Кызым. - В области уделяется большое внимание формированию благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения инвестиций и наращивания экономического потенциала, что в конечном итоге направлено на повышение благосостояния населения Липецкой области.



Социологи будут опрашивать предпринимательское сообщество Липецкой области. Как минимум 300 бизнесменам зададут вопросы об административном давлении на бизнес, об эффективности работы механизмов поддержки бизнеса, спросят про качество и доступность инфраструктуры, финансовой поддержки и трудовых ресурсов. Кроме того, социологи выяснят у бизнесменов их оценку качества отдельных услуг. Например, процедур выдачи лицензий, подключения электроэнергии, регистрации предприятий. Вместе с этим, предпринимателям зададут вопросы о том, насколько эффективно оказывается финансовая и нефинансовая поддержка.



Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации является системным проектом ведущих деловых объединений Российской Федерации. Он нацелен на поиск, выявление и тиражирование лучших практик по обеспечению благоприятных условий развития инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, и формируется ежегодно. Рейтинг фактически оценивает непосредственные усилия региональной власти по улучшению инвестиционного климата. Национальный рейтинг формируется преимущественно на основе опросов предпринимательского сообщества с использованием отдельных статистических показателей.