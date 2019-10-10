Происшествия

сегодня, 13:25

Подростковой банде инкриминируют серию угонов и поджогов автомобилей

11 2036
#угон #поджог
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Подростковой банде инкриминируют серию угонов и поджогов автомобилей

Угнанные автомобили подростки сжигали, чтобы сдать выгоревшие кузовы в скупку металлолома.

Прокурор Октябрьского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, о серии краж и угонов автотранспорта.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в преступлениях обвиняют десятерых подростков. По версии следствия, с октября по декабрь 2018 года подростковая банда совершила 12 краж и угонов автомобилей.

Несовершеннолетние действовали примерно по одному сценарию: угоняли в Липецке автомобили отечественного производства, уезжали в безлюдное место и поджигали машины. Через несколько дней собирали выгоревшие кузовы и сдавали в скупку металлолома. 

Потерпевшими признано 20 жителей Липецка, которым причинен ущерб на общую сумму около 500 000 рублей.

В ходе следствия обвиняемым было предъявлено обвинение по п. «а» ч.2 ст. 166, ч.2 ст. 167, п.п. «а,в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ.

11 2036
#угон #поджог
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Комментарии (11)

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г елик

12 минут назад
зелёные ещё, только на тропу становятся, статьи неправильные выбирают,подсадные!
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Клим Чугункин

13 минут назад
ЯЖмамики и ЯЖпапики отмажут - "ОНИЖДЕТИ", понять и простить. так и рождается безнаказанность. чем подростки и пользуются.
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НатальяВалерьевна

29 минут назад
не понятно... ущерб на 500 000... 20 жителей... автомобиль каждого стоил 25000?????
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двадцать лет назад

30 минут назад
.., хлам вывалился из манды твоей матери!
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Тт

сегодня, 13:58
Мрази конченые
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А пепел и кости сдать

сегодня, 13:58
Справедливый, фермерам на удобрения?
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Мент

сегодня, 13:57
.., потом эти "санитары "сожгут твой хлам. Каково тебе будет? В тюрьму этих тварей , в петушачью хату сразу.
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Справедливый

сегодня, 13:52
.., , хлам это ты коли так рассуждаешь!
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Справедливый

сегодня, 13:51
Облить этих уродов бензином и передать их огню!
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Ы

сегодня, 13:46
Вот же гниды отмороженные
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