Подростковой банде инкриминируют серию угонов и поджогов автомобилей

Угнанные автомобили подростки сжигали, чтобы сдать выгоревшие кузовы в скупку металлолома.

Прокурор Октябрьского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, о серии краж и угонов автотранспорта.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в преступлениях обвиняют десятерых подростков. По версии следствия, с октября по декабрь 2018 года подростковая банда совершила 12 краж и угонов автомобилей.



Несовершеннолетние действовали примерно по одному сценарию: угоняли в Липецке автомобили отечественного производства, уезжали в безлюдное место и поджигали машины. Через несколько дней собирали выгоревшие кузовы и сдавали в скупку металлолома.



Потерпевшими признано 20 жителей Липецка, которым причинен ущерб на общую сумму около 500 000 рублей.



В ходе следствия обвиняемым было предъявлено обвинение по п. «а» ч.2 ст. 166, ч.2 ст. 167, п.п. «а,в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ.



