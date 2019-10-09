В мире

29 минут назад

Шуточное видео с моделями стоило полицейскому должности

86
#модели
Шуточное видео с моделями стоило полицейскому должности

Скандал произошел в Майями.

Полиция Майами, США, начала проверку, когда в соцсетях появился провокационный ролик с участием одного из их сотрудников, пишет «Лайф». На кадрах видно, как офицер Уильям Бикер в служебной форме сопровождает трёх девушек к реальному полицейскому участку во время фейкового ареста. Начальство отстранило Бикера от работы на время расследования.



  Красотки на видео — инста-модели, у каждой из которых от двух миллионов подписчиков. Они и распространили постановочный ролик в Сети.

86
#модели

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