В мире
29 минут назад
Шуточное видео с моделями стоило полицейскому должности
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Скандал произошел в Майями.
Полиция Майами, США, начала проверку, когда в соцсетях появился провокационный ролик с участием одного из их сотрудников, пишет «Лайф». На кадрах видно, как офицер Уильям Бикер в служебной форме сопровождает трёх девушек к реальному полицейскому участку во время фейкового ареста. Начальство отстранило Бикера от работы на время расследования.
Красотки на видео — инста-модели, у каждой из которых от двух миллионов подписчиков. Они и распространили постановочный ролик в Сети.
Красотки на видео — инста-модели, у каждой из которых от двух миллионов подписчиков. Они и распространили постановочный ролик в Сети.
86