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Минобороны закроет Крым сверхмощными радарами

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Полуостров Крым и Юг России закроют сверхмощные дальнобойные радиолокационные «Ниобий-СВ». Как сообщили источники «Известий» в Минобороны, «охотники за невидимками» поступят на вооружение частей Южного военного округа уже до конца года.  

Эти станции легко обнаруживают не только обычные летательные аппараты, но и самолеты-невидимки и даже гиперзвуковые и крылатые ракеты. При этом за счет своей высокой маневренности и уникальных технических характеристик «Ниобий» практически неуязвим.   

Появление радаров усилит радиолокационный контроль воздушного пространства на южном направлении. Эта задача, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, становится особенно актуальной после развала Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. 
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