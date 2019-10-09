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сегодня, 14:43
Минобороны закроет Крым сверхмощными радарами
Полуостров Крым и Юг России закроют сверхмощные дальнобойные радиолокационные «Ниобий-СВ». Как сообщили источники «Известий» в Минобороны, «охотники за невидимками» поступят на вооружение частей Южного военного округа уже до конца года.
Эти станции легко обнаруживают не только обычные летательные аппараты, но и самолеты-невидимки и даже гиперзвуковые и крылатые ракеты. При этом за счет своей высокой маневренности и уникальных технических характеристик «Ниобий» практически неуязвим.
Появление радаров усилит радиолокационный контроль воздушного пространства на южном направлении. Эта задача, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, становится особенно актуальной после развала Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Эти станции легко обнаруживают не только обычные летательные аппараты, но и самолеты-невидимки и даже гиперзвуковые и крылатые ракеты. При этом за счет своей высокой маневренности и уникальных технических характеристик «Ниобий» практически неуязвим.
Появление радаров усилит радиолокационный контроль воздушного пространства на южном направлении. Эта задача, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, становится особенно актуальной после развала Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.