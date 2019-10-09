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сегодня, 13:05

Названа альтернатива отдыху в Турции

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#отдых #туризм
Названа альтернатива отдыху в Турции

Россиянам предложили другие направления.

Вместо турецкой Антальи, гостиницы которой приостановили ранее продажи из-за повышенного спроса, россиянам предложили поехать на средиземноморские курорты, в Латинскую Америку и Доминикану, уточняет РБК. В интервью радиостанции «Говорит Москва» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин сообщил, что вместо Турции российские туристы могут отправиться на Кипр. Кроме того, Барзыкин назвал хорошим местом для отдыха Италию, Грецию, Юго-Восточную Азию и Доминикану.

Ранее сообщалось, что в рейтинге самых перегруженных туристами мест Анталья занимает 16-ю позицию, опережая Токио, Дубай и Стамбул. Лидерами рейтинга оказались остров Пхукет в Таиланде и Пальма-де-Мальорка в Испании. Недавно туроператоры сообщили о небывалой популярности турецких курортов в этом октябре. Многие гостиницы уже загружены на 100%. Рост спроса на туры в Анталью в этом году вырос на 5-20%, сообщает «Интерфакс».
210
#отдых #туризм

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