Происшествия
сегодня, 08:47
90-летнюю пенсионерку обокрала лже-сотрудница газовой службы
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8 октября в Липецке лишилась сбережений 90-летняя горожанка. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, вчера днем женщина пустила в свою квартиру на улице Гагарина незнакомку, представившуюся сотрудницей газовой службы. После ее ухода хозяйка кватиры обнаружила пропажу 95 000 рублей.
Напомним, что днем ранее на той же улице Гагарина женщина по видом работницы газовой службы, украла из квартиры 81-летней пенсионерки.350 000 рублей.
Сотрудники полиции просят липчан быть бдительными при общении с незнакомыми людьми, не впускать их в жилище, проверять любую информацию по телефону организаций, сотрудниками которых они представляются.
Напомним, что днем ранее на той же улице Гагарина женщина по видом работницы газовой службы, украла из квартиры 81-летней пенсионерки.350 000 рублей.
Сотрудники полиции просят липчан быть бдительными при общении с незнакомыми людьми, не впускать их в жилище, проверять любую информацию по телефону организаций, сотрудниками которых они представляются.
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