Волейболисты в Липецке выявляли сильнейших до полуночи (ФОТО)

В итоге победителями межгородского турнира стали будущие госслужащие и гости из Орла.

22 команды из разных городов Центрального федерального округа в течение двух дней разыгрывали в Липецке награды турнира по волейболу. В спортивном зале ЛГПУ на паркет вышли волейболисты из Московской области, Орла, Воронежа, различных городов Липецкой области.

Особый интерес вызвали баталии у представительниц прекрасной половины, ведь не секрет, что у липецкого волейбола «женское лицо» - девичья команда региона выступает в Высшей лиге «А», а мужской сборной в чемпионате России просто нет.

Профессиональный клуб «Липецк» выставил свой молодежный состав, который выступал весьма уверенно и выиграл подряд 4 матча, пока не оступился в полуфинале. Обидчицами молодого поколения липецкого волейбола стали девушки из красногорского «Зоркого» - 2:1 (матчи проходили по укороченной программе – до двух побед в партии).

С другой стороны сетки из 8 команд в финал, сметая все на своем пути, прорвалась сборная липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Изначально все команды были разбиты на две подгруппы по 4 коллектива. Правда, в плей-офф выходила каждая сборная, в группах решалось только, кто с какого места продолжит борьбу и кого получит в соперники в играх на выбывание – первое место играло с четвертым из другой группы, второе – с третьим и т.д. Будущие госслужащие в группе выиграли все три матча и с первого места шагнули в четвертьфинал, где победили «Воргол» из Елецкого района – 2:0. А затем в полуфинале с тем же счетом не оставили шансов «Орлу».

В борьбе за «золотые» медали сошлись РАНХиГС и «Зоркий». Впрочем, и здесь борьбы не получилось: липчанки уверенно выиграли оба сета – 25:10 и 25:12 и завоевали главный приз. Отметим, что за команду-победительницу выступало известных в прошлом профессионалок из «Липецка»/»Индезита» Юлий Кувшинова, Маргарита Мягкова (Свиридова). Последняя получила приз, как лучший игрок команды-победительницы.







Молодежь липецкого клуба заняла 3-е место, в «бронзовом» матче победив «Орел» - 2:1.

Среди мужчин на старт вышли 14 коллективо, первое место занял Орел, на втором месте «Елецкое УМГ», за которое выступали лучшие силы Липецкой области – многократные чемпионы региона по пляжному волейболу Евгений Козлов, Евгений Селезнев и другие.

Добавим, что, по всей видимости, в Липецке был поставлен рекорд по количеству волейбольных матчей за два дня. Достаточно сказать, что в первый день турнира игры закончились ближе к полуночи.

Фото предоставлено участниками соревнований.