Золото сарматов покажут липчанам

Более двух тысяч экспонатов представят на выставке "Золото степей"

4 октября в 12:00 в Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства состоится открытие выставки «Золото степей» Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника. Экспозиция является частью обширной коллекции «Сокровища сарматов» и отражает хронологический период с IV в. до н.э. по IV в. н.э.



Сарматы господствовали в Евразийской степи на протяжении семи веков, сменив на исторической арене скифов. Военная история и воинская слава сарматов получили всемирную известность.



На выставке предоставлено более двух тысяч экспонатов, среди которых подлинные предметы, а также реконструкции уникальных находок, отражающие духовный мир и культурное своеобразие древнего степного населения. Они были обнаружены во время археологических раскопок на территории Ростовской области в курганах сарматского периода. Это произведения искусства, быта, военного дела: амфоры, кувшины, кубки и сосуды для вина; ножи, кинжалы, мечи; бусы, подвески и браслеты, культовые вещи, золотые и бронзовые украшения.



Золотом сарматы украшали себя, своё оружие, а также конскую упряжь. В кочевнических погребениях она встречаются часто, поскольку считалось, что конь – верный спутник человека – должен быть с хозяином и после его смерти. Особый интерес вызывает реконструкция погребальной накидки жертвенного коня, представленная на выставке в виде фрагментов орнамента и состоящая из 2120 мелких нашивных бляшек разнообразных форм. В древности они были нашиты на основу (вероятно, кожаную), истлевшую за две тысячи лет.



Выставка дополнена фотографиями с изображением реконструкций одежды кочевников и предметов из коллекции редкого фонда Азовского музея-заповедника. На выставке также представлены мультимедийная интерактивная презентация «Серебряный юбилей золотой попоны» и научно-популярный фильм «Сокровища сарматов», просмотр которых позволяет посетить «Золотую комнату» Азовского музея-заповедника, не покидая Липецк.



В Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства подобная выставка проходит впервые. Предметы археологической коллекции Азовского музея в составе выставки «Сокровища сарматов» экспонировались в Японии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Австрии, Германии, в музеях г. Москвы (Государственный исторический музей, музей искусств народов Востока), в Государственном Эрмитаже (г. Санкт - Петербург), сообщили в музее.



