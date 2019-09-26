Происшествия

58 минут назад

Погоню автоюриста за мотоциклом стрелков записали камеры уличного наблюдения

41 2998
#стрельба #Роман Кришталь
4
Погоню автоюриста за мотоциклом стрелков записали камеры уличного наблюдения

На записи попала стрельба по автомобилю юриста.

Загрузка плеера
Сегодня утром в Липецке обстреляли автомобиль автоюриста Романа Кришталя. По словам Кришталая, двое на мотоцикле догнали его автомобиль на Грязинской трассе и трижды выстрелили в него из травматического пистолета. Юрист ответил им выстрелами из своего травматического оружия и бросился за мотоциклистами в погоню. Гонка закончилась на площади Франценюка, где мотоцикл «Кавасаки» вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Рено Дастер». Водитель мотоцикла и его пассажир госпитализированы с травмами. Полицейские ждут разрешения врачей, чтобы опросить мужчин.

WhatsApp Image 2019-09-26 at 09.51.08.jpeg

WhatsApp Image 2019-09-26 at 09.51.50.jpeg

WhatsApp Image 2019-09-26 at 09.51.56.jpeg

WhatsApp Image 2019-09-26 at 10.15.16.jpeg
WhatsApp Image 2019-09-26 at 10.26.39.jpeg

Гонка юриста за мотоциклистами попала на записи уличных камер компании «Ростелеком». На записях зафиксирована и стрельба - мотоциклисты ведут огонь по преследующему их автомобилю Кришталя.

Напомним, что это не первое нападение на Романа Кришталя: в 2014 году он несколько раз выстрелил из травматического пистолета в напавшего на него с газовым баллончиком мужчину. В этом году были сожжены несколько принадлежащих Кришталю и его родственникам автомобилей.

Роман Кришталь связывает подожоги с некими вымогателями. 

Ранее гражданский активист, юрист Роман Кришталь был участником многочисленных акций прямого действия, направленных на привлечение внимания к соблюдению законности. Он и его единомышленники добивались ремонта дорог и дворов в Липецке. Не раз Роман Кришталь привлекал внимание общественности к незаконным парковкам, снимал видеоролики с участием сотрудников ГИБДД, нарушавших правила дорожного движения, и даже как-то добился административного наказания  для водителя Олега Королева, нарушившего на служебном авто правила дорожного движения. Ловил Кришталь «с поличным» и самого главу региона, когда служебный автомобиль Королева проехал к зданию администрации под запрещающий знак.

41 2998
#стрельба #Роман Кришталь
4

Комментарии (41)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

%%%

45 секунд назад
Плитку только положили,а он ее соплями измазал.Придется плитку менять.
ответить

Странная фамилия Кришталь ?!

1 минуту назад
На эпитафии хорошо рифмуется !.
ответить

Гость

1 минуту назад
Два дебила на мотике надо было через дворы уходить или парк какой нибудь!
ответить

Конечно не узнаешь !.

3 минуты назад
Гость, А был ли юрист, а может юриста и не было ???( "Жизнь Клима самгина ")
ответить

Кате киллера?

3 минуты назад
Стрелец, юрист кого. То кинул на деньги. А те его преследуют. И будут проследовать. С людьми надо конфликты не раздувать, а решать. А эти мото скажут он нас Подрезал или не пропустил. И первый открыл стрельбу. Ну у нас тоже есть пушка-мы решили ответить. И как обычную дорожную разборку приподадут. Роман этот попадет на баблр. Откупится от ментов, а потом разборы продолжатся)))
ответить

Гость

4 минуты назад
Ну теперь их если хорошенько там пропитают,то сдадут заказчиков и это опубликуют,а если нет,то заказчики явно из местной власти и их имена мы не узнаем!
ответить

Ну что сказать !

5 минут назад
Теперь тебя полюбасам завалят ,дурак,Дело времени - неделя.
ответить

Рождённый ползать

6 минут назад
Галливутский
ответить

Рождённый ползать

6 минут назад
* баевик прямо... интересно смотреть.
ответить

%%%

6 минут назад
!+###, Какие то киллеры?Обычные тупые мусара на мопеде,которые не чего не могут делать.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

30-летний липчанин укусил полицейского и ударил его в ухо после чего скрылся от суда в Грузии
#насилие в отношении представителя власти
8
30-летний липчанин укусил полицейского и ударил его в ухо после чего скрылся от суда в Грузии

сегодня, 12:11

Происшествия
Роман Кришталь: «Я пригнулся и меня не задели. Стал преследовать преступников, вел ответный огонь»
#Авария #ДТП #стрельба
166
Роман Кришталь: «Я пригнулся и меня не задели. Стал преследовать преступников, вел ответный огонь»

сегодня, 10:08

Происшествия
Двое на мотоцикле стреляли в автоюриста Романа Кришталя
#стрельба #покушение
66
Двое на мотоцикле стреляли в автоюриста Романа Кришталя

сегодня, 09:56

Происшествия
Липчанин украл в магазине пару бутылок шампанского Moёt
#кража #магазин
10
Липчанин украл в магазине пару бутылок шампанского Moёt

сегодня, 09:19

Происшествия
В Липецке будут судить рекордсмена по пьяному вождению
#правила дорожного движения
7
В Липецке будут судить рекордсмена по пьяному вождению

сегодня, 09:18

Происшествия
«ВАЗ» слетел с дороги и врезался в бетонный столб - погиб 50-летний водитель
#Авария #ДТП
6
«ВАЗ» слетел с дороги и врезался в бетонный столб - погиб 50-летний водитель

сегодня, 09:02

Происшествия