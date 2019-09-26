58 минут назад
Погоню автоюриста за мотоциклом стрелков записали камеры уличного наблюдения
На записи попала стрельба по автомобилю юриста.
Гонка юриста за мотоциклистами попала на записи уличных камер компании «Ростелеком». На записях зафиксирована и стрельба - мотоциклисты ведут огонь по преследующему их автомобилю Кришталя.
Напомним, что это не первое нападение на Романа Кришталя: в 2014 году он несколько раз выстрелил из травматического пистолета в напавшего на него с газовым баллончиком мужчину. В этом году были сожжены несколько принадлежащих Кришталю и его родственникам автомобилей.
Роман Кришталь связывает подожоги с некими вымогателями.
Ранее гражданский активист, юрист Роман Кришталь был участником многочисленных акций прямого действия, направленных на привлечение внимания к соблюдению законности. Он и его единомышленники добивались ремонта дорог и дворов в Липецке. Не раз Роман Кришталь привлекал внимание общественности к незаконным парковкам, снимал видеоролики с участием сотрудников ГИБДД, нарушавших правила дорожного движения, и даже как-то добился административного наказания
для водителя Олега Королева, нарушившего на служебном авто правила дорожного движения. Ловил Кришталь «с поличным» и самого главу региона, когда служебный автомобиль Королева проехал к зданию администрации под запрещающий знак.
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Странная фамилия Кришталь ?!
Гость
Конечно не узнаешь !.
Кате киллера?
Гость
Ну что сказать !
Рождённый ползать
Рождённый ползать
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