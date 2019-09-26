Погоню автоюриста за мотоциклом стрелков записали камеры уличного наблюдения

На записи попала стрельба по автомобилю юриста.

Сегодня утром в Липецке обстреляли автомобиль автоюриста Романа Кришталя . По словам Кришталая, двое на мотоцикле догнали его автомобиль на Грязинской трассе и трижды выстрелили в него из травматического пистолета . Юрист ответил им выстрелами из своего травматического оружия и бросился за мотоциклистами в погоню. Гонка закончилась на площади Франценюка, где мотоцикл «Кавасаки» вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Рено Дастер». Водитель мотоцикла и его пассажир госпитализированы с травмами. Полицейские ждут разрешения врачей, чтобы опросить мужчин.

Гонка юриста за мотоциклистами попала на записи уличных камер компании «Ростелеком». На записях зафиксирована и стрельба - мотоциклисты ведут огонь по преследующему их автомобилю Кришталя.

Напомним, что это не первое нападение на Романа Кришталя: в 2014 году он несколько раз выстрелил из травматического пистолета в напавшего на него с газовым баллончиком мужчину . В этом году были сожжены несколько принадлежащих Кришталю и его родственникам автомобилей .

Роман Кришталь связывает подожоги с некими вымогателями.

Ранее гражданский активист, юрист Роман Кришталь был участником многочисленных акций прямого действия, направленных на привлечение внимания к соблюдению законности. Он и его единомышленники добивались ремонта дорог и дворов в Липецке. Не раз Роман Кришталь привлекал внимание общественности к незаконным парковкам, снимал видеоролики с участием сотрудников ГИБДД, нарушавших правила дорожного движения, и даже как-то добился административного наказания для водителя Олега Королева , нарушившего на служебном авто правила дорожного движения. Ловил Кришталь «с поличным» и самого главу региона, когда служебный автомобиль Королева проехал к зданию администрации под запрещающий знак.

