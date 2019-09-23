Общество

22 минуты назад

В Липецке арестован гражданин Армении сбивший насмерть женщину на пешеходном переходе

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В Липецке арестован гражданин Армении сбивший насмерть женщину на пешеходном переходе

Водитель задержан на 2 месяца

Советским районным судом Липецка рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в совершении наезда на пешехода.

По версии следствия, 19 сентября гражданин Армении, имеющий временную регистрацию на территории  Липецка, двигаясь на самосвале по Елецкому шоссе, нарушил правила дорожного движения и на пешеходном переходе допустил наезд на 68-летнюю женщину. От полученных повреждений потерпевшая скончалась.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ.

Учитывая мнение прокурора, поддержавшего ходатайство следователя, суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу сроком на два месяца, сообщает прокуратура Липецкой области.

 

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