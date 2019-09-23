22 минуты назад
В Липецке арестован гражданин Армении сбивший насмерть женщину на пешеходном переходе
Водитель задержан на 2 месяца
По версии следствия, 19 сентября гражданин Армении, имеющий временную регистрацию на территории Липецка, двигаясь на самосвале по Елецкому шоссе, нарушил правила дорожного движения и на пешеходном переходе допустил наезд на 68-летнюю женщину. От полученных повреждений потерпевшая скончалась.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ.
Учитывая мнение прокурора, поддержавшего ходатайство следователя, суд принял решение о заключении подозреваемого под стражу сроком на два месяца, сообщает прокуратура Липецкой области.