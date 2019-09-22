Общество

35 минут назад

У нелегальных продавцов в Липецке изъяли 1,5 тонны овощей

5 276
#нелегальная торговля
У нелегальных продавцов в Липецке изъяли 1,5 тонны овощей

Стихийная торговля возникла на парковке

В прошедшую субботу сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области совместно с сотрудниками управления потребительского рынка администрации Липецка и правоохранительными органами провели рейд по пресечению незаконной торговли на автопарковке рядом с Центральным рынком. 

Проверяющие выявили факты торговли вне розничных рынков. В отношении нарушителей составлены протоколы, им грозят штрафы от 1 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, у нелегальных продавцов изъят товар, одни напольные весы и  1,5 тонны овощей, которые  отправлены на склад временного хранения, сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области.

5 276
#нелегальная торговля

Комментарии (5)

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Это получается

2 минуты назад
Что покупать можно только в едерасовских магазинах?))))
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Шариков

5 минут назад
Мы вчера.. Душили, душили, ДУШИЛИ, душили..
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Алексей

7 минут назад
Всё верно, именно на рынке эти бабки-олигархи делали состояния, пока честные чиновники последние копейки вкладывают в родной край. Наконец то перекрыт основной канал итальянских вилл и суперяхт
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Ели пукали

10 минут назад
* после выборов, а сами чего-нибудь вырастить пробовали, козлы тупые, бабок трясти, больше способностей нет
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Стан 2000

24 минуты назад
У меня грибочки собирали
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