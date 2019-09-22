Общество
35 минут назад
У нелегальных продавцов в Липецке изъяли 1,5 тонны овощей
Стихийная торговля возникла на парковке
В прошедшую субботу сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области совместно с сотрудниками управления потребительского рынка администрации Липецка и правоохранительными органами провели рейд по пресечению незаконной торговли на автопарковке рядом с Центральным рынком.
Проверяющие выявили факты торговли вне розничных рынков. В отношении нарушителей составлены протоколы, им грозят штрафы от 1 до 5 тысяч рублей.
Кроме того, у нелегальных продавцов изъят товар, одни напольные весы и 1,5 тонны овощей, которые отправлены на склад временного хранения, сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области.
Проверяющие выявили факты торговли вне розничных рынков. В отношении нарушителей составлены протоколы, им грозят штрафы от 1 до 5 тысяч рублей.
Кроме того, у нелегальных продавцов изъят товар, одни напольные весы и 1,5 тонны овощей, которые отправлены на склад временного хранения, сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области.
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