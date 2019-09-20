Общество

16 минут назад

«Сделаем!» - масштабная уборка общественных пространств пройдет в Липецке

116
#субботник
«Сделаем!» - масштабная уборка общественных пространств пройдет в Липецке

21 сентября в  рамках Всемирного дня чистоты липчане приведут в порядок территории пяти общественных пространств - прибрежной зоны пруда «Кирпичка», набережной в районе плотины, «Крепости» в 20-м микрорайоне, урочища «Сосновый лес» и парка Победы.

В парке  Победы уборка начнется в 11.00, на остальных пространствах - в 10.00. Принять участие в суббонике могут все желающие. Для этого им следует зайти в группу проекта «Сделаем!» в соцсети «ВКонтакте», зарегистрироваться и выбрать желаемую локацию.

Всемирный день чистоты «Сделаем!» — гражданский проект, реализуемый добровольцами. Его цель — объединить общество, власть, бизнес и СМИ в одну команду для очистки природы от мусора и сохранения чистоты.  


116
#субботник

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