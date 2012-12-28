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Происшествия
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46 минут назад
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Погоню со стрельбой за 18-летним водителем записал видеорегистратор
Видео обнародовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, погоня за водителем «ВАЗ-21102» началась на улице Набережной: увидев патрульную машину, он резко поехал задним ходом под железнодорожным мостом, наезжая при этом на бордюр. А закончилась она в районе 26-го километра дороги Липецк-Грязи-Песковатка, когда были применены меры по принудительной остановке автомобиля — автоинспекторы стреляли по колёсам. Тогда же полицейские выяснили — за рулём машины находился 18-летний парень, у которого ещё нет водительских прав. Пройти освидетельствование на состояние опьянения он отказался. А ещё молодой человек не поставил автомобиль на регистрационный учет.
«Молодой человек, не имея водительского удостоверения, решил прокатиться на недавно купленном автомобиле. Водитель вел себя на дороге неадекватно: демонстративно нарушал правила дорожного движения и опасно маневрировал. Инспекторы предположили, что он находится в состоянии опьянения. На неоднократные требования об остановке нарушитель не реагировал. Напротив, он ускорился и попытался скрыться. Полицейские начали преследование. В ходе погони инспекторы предупредили о возможном применении оружия. Затем один из них произвел выстрел вверх и несколько прицельных по колесам. В результате машина была остановлена, а водитель задержан», — рассказала Ирина Волк в своём официальном Telegram-канале.
В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях по нескольким статьям КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку, а парень арестован на 12 суток.
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