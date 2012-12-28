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Общество
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сегодня, 16:38
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В Липецкой области забраковали 22 партии мясных продуктов
Но это — за весь прошлый год.
3,2% проб мясной продукции не соответствовали требованиям техрегламента Таможенного союза. Чаще всего (6,2% некачественных проб) мясные продукты не соответствовали нормативам по физико-химическим показателям — по массовой доли влаги и жира. А вот по санитарно-химическим показателям все пробы отвечали требованиям. Также в мясе и мясных продуктах не нашли ГМО, радиоактивных веществ и химических загрязнителей (это соли тяжелых металлов, бензапирен, пестициды).
22 партии мясных продуктов общей массой 55 килограммов были забракованы — в основном, по причинам реализация продукции по истечении сроков годности и нарушения условий хранения. Виновные лица оштрафованы в общей сложности на 60 тысяч рублей.
Липчанам напоминают: покупать мясо следует в установленных местах торговли, а при покупке обращать внимание на условия реализации (температурный режим), срок годности и информацию на этикетке (состав продукта, дата изготовления, условия хранения, срок годности, условия хранения после вскрытия упаковки, пищевую ценность). При необходимости можно требовать документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов.
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