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сегодня, 16:38
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В Липецкой области забраковали 22 партии мясных продуктов

Но это — за весь прошлый год.

В прошлом году Управление Роспотребнадзора по Липецкой области проверило 40 юрлиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере производства, транспортировки, хранения и реализации мясной продукции.

3,2% проб мясной продукции не соответствовали требованиям техрегламента Таможенного союза. Чаще всего (6,2% некачественных проб) мясные продукты не соответствовали нормативам по физико-химическим показателям — по массовой доли влаги и жира. А вот по санитарно-химическим показателям все пробы отвечали требованиям. Также в мясе и мясных продуктах не нашли ГМО, радиоактивных веществ и химических загрязнителей (это соли тяжелых металлов, бензапирен, пестициды).

22 партии мясных продуктов общей массой 55 килограммов были забракованы — в основном, по причинам реализация продукции по истечении сроков годности и нарушения условий хранения. Виновные лица оштрафованы в общей сложности на 60 тысяч рублей.

Липчанам напоминают: покупать мясо следует в установленных местах торговли, а при покупке обращать внимание на условия реализации (температурный режим), срок годности и информацию на этикетке (состав продукта, дата изготовления, условия хранения, срок годности, условия хранения после вскрытия упаковки, пищевую ценность). При необходимости можно требовать документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов.
Роспотребнадзор
торговля
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Комментарии (2)

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