В рубашке родился — водитель внедорожника въехал под манипулятор и получил только легкие травмы
Возбуждено уголовное дело в отношении депутата облсовета и сотрудников возглавляемой им турфирмы
Происшествия
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10 минут назад
Сожитель украл у 80-летней пенсионерки деньги, которые она прятала в электродуховке
Пожилая женщина лишилась более 40 тысяч рублей.
Под подозрение тут же попал ее более молодой, 57-летний сожитель, ранее неоднократно судимый. Накануне бабушка с ним поссорилась и выгнала из дома. Он и прихватил деньги из тайника, успев потратить их на еду и одежду. Мужчину задержали.
— Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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