Сожитель украл у 80-летней пенсионерки деньги, которые она прятала в электродуховке

Пожилая женщина лишилась более 40 тысяч рублей.

80-летняя пенсионерка, проживающая в одном из сел Задонского района, обратилась в полицию с заявлением о краже денег, 44 тысяч рублей, которые она прятала в электрической духовке.Под подозрение тут же попал ее более молодой, 57-летний сожитель, ранее неоднократно судимый. Накануне бабушка с ним поссорилась и выгнала из дома. Он и прихватил деньги из тайника, успев потратить их на еду и одежду. Мужчину задержали.— Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.