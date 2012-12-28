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Происшествия
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55 минут назад
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73-летняя липчанка умерла в супермаркете
Полиция проводит доследственную проверку.
— 73-летняя женщина скоропостижно скончалась в магазине, полиция проводит доследственную проверку, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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