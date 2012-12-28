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1148
55 минут назад
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73-летняя липчанка умерла в супермаркете

Полиция проводит доследственную проверку.

13 февраля в 10 утра в супермаркете «Пятёрочка» на улице Парковой умерла женщина.

— 73-летняя женщина скоропостижно скончалась в магазине, полиция проводит доследственную проверку, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
несчастный случай
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26 минут назад
Увидела ценники на продукцию?Царствие небесное.
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