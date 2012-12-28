73-летняя липчанка умерла в супермаркете

Полиция проводит доследственную проверку.

13 февраля в 10 утра в супермаркете «Пятёрочка» на улице Парковой умерла женщина.— 73-летняя женщина скоропостижно скончалась в магазине, полиция проводит доследственную проверку, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.