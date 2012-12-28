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Общество
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42 минуты назад
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Больше сотни дворников и под сотню спецтехники убирают город от снега
Техника и дворники на улице с 4 часов утра.
В ночную смену работы по уборке города продолжатся.
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Комментарии (6)