Больше сотни дворников и под сотню спецтехники убирают город от снега

Техника и дворники на улице с 4 часов утра.

Как сообщили в мэрии Липецка, специализированная техника расчищает магистрали и внутриквартальные проезды от снега и обрабатывает дороги противогололедными материалами. Задействовано 67 единиц техники управления благоустройства. Для работ в частном секторе привлечена наёмная техника – 28 единиц. 118 дворников расчищают подходы к остановкам общественного транспорта и пешеходные дорожки.В ночную смену работы по уборке города продолжатся.