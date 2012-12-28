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176
42 минуты назад
6

Больше сотни дворников и под сотню спецтехники убирают город от снега

Техника и дворники на улице с 4 часов утра.

Как сообщили в мэрии Липецка, специализированная техника расчищает магистрали и внутриквартальные проезды от снега и обрабатывает дороги противогололедными материалами. Задействовано 67 единиц техники управления благоустройства. Для работ в частном секторе привлечена наёмная техника – 28 единиц. 118 дворников расчищают подходы к остановкам общественного транспорта и пешеходные дорожки.

В ночную смену работы по уборке города продолжатся.
снег
уборка города
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Комментарии (6)

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Терешковой 30 Липецк
14 минут назад
Дворники есть, но ничего не чистится. Они дома.
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пешеход
21 минуту назад
Опять у водятлов снег виноват и дворники.
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Видел
22 минуты назад
Убирать начале в восьмом часу, а до этого посыпали снежную кашу песочком....
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То то же
26 минут назад
А я и не заметил пока на работу ехал.
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Лип.
28 минут назад
И ничего не убрали.
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Безобразие!
28 минут назад
Почему сегодня утром, проезжая по городу на автобусе, я не увидел ни одного депутата с лопатой?
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