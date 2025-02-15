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15.02.2025 10:52
9

Липчанам разрешат купить дом за маткапитал только после обязательной оценки его состояния

С 2025 года оценка состояния жилья стала обязательной при использовании материнского капитала на покупку дома (части дома или дома блокированной застройки) или его реконструкцию – липчане, которые хотят вложить средства сертификата на жилье, должны предоставить такое заключение в социальный фонд.

Соответствующий документ выдают межведомственные комиссии, в которые входят представители жилищной инспекции, Роспотребнадзора и других ведомств, пояснили в региональном отделении Социального фонда России. Помещение на соответствие они оценивают по техническому состоянию строительных конструкций, возможностям эвакуации при чрезвычайной ситуации и прочим характеристикам.

Заключение комиссии жители региона могут получить в районной администрации. После этого владелец сертификата обращается с оформленным заключением комиссии в Социальный фонд и подает заявление о распоряжении средствами – документ можно направить через клиентские службы Отделения СФР по Липецкой области, портал Госуслуг или МФЦ. Срок действия выданного заключения составляет 1 год со дня его оформления.

«Сегодня в Липецкой области направление средств материнского капитала на улучшение жилищных условий остается наиболее востребованным среди липчан. За последние 10 лет более 57 тысяч семей региона уже использовали средства господдержки на покупку квартиры, дома или строительство и реконструкцию жилья. Новый порядок позволяет пресекать использование господдержки на жилье, которое непригодно для проживания и способствует целенаправленному расходованию средств», - рассказал управляющий ОСФР по Липецкой области Евгений Павлов.

Услуги по направлению средств материнского капитала сегодня стали удобнее. При покупке дома или квартиры с помощью в заявлении на госуслугах больше не нужно вручную вводить данные о недвижимости, поскольку сервис Социального фонда на портале теперь интегрирован с сервисами Росреестра, откуда автоматически подтягивается вся необходимая информация. Автозаполнение сведений о жилых объектах помогает избежать ошибок в заявлении и не получить отказ по формальным причинам.
Для удобства семей Отделение СФР по Липецкой области также взаимодействует с банками – в перечень входят 12 финансовых организаций, которые действуют на территории региона, где можно одновременно с оформлением кредита подать заявление об использовании материнского капитала. Таким образом родителей освобождают от самостоятельной подачи документов.
Следует помнить: после приобретения жилья с использованием средств материнского капитала семье необходимо оформить соглашение о выделении долей каждому члену семьи. Если владельцы сертификата решат выделить доли через договор дарения, то с этого года дарение нужно обязательно заверить у нотариуса.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться на горячую линию — 8 (800) 100-00-01, режим работы — с пн. по чт. с 8:30 до 17:30 пт. с 8:30 до 16:30. Также вся актуальная информация доступна в официальных аккаунтах Отделения СФР по Липецкой области в социальных сетях: ВK, OK, Telegram.
маткапитал
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Комментарии (9)

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Васятка
вчера, 14:53
Увы! Ни кто никому не нужен!!!
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Многие
15.02.2025 17:23
стали использовать материнский капитал не по назначению !Поэтому стали проверять его использование !
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Может
15.02.2025 15:23
Ещё и пенсии отменить?
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Липка
15.02.2025 15:19
Мат. Капитал надо отменить, нормальные семьи себя материально обеспечат, а бедных мат капитал ничем не поможет.
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омсквич
15.02.2025 14:48
Маткапитал с 24 года мертв. В банке сразу говорят что при использовании маткапитала квартира на 600 будет дороже...
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Ква
15.02.2025 13:53
И на конец они проснулись.Потрачено 4 трл.рублей на демографию.Кто то купил дорогую машину,а кто то собачью будку,а демография упала ещё ниже,чем была.
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Эфа
15.02.2025 12:58
Десять лет назад за мат капитал можно было домик в селе приобрести, сейчас терраску не купишь, но ограничений и контроля с лихвой. Ну, всё делается, чтобы деньги обесценивались на счетах пенсионного фонда.
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...
15.02.2025 12:40
Это лишь дополнение к нужной сумме.
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Я
15.02.2025 11:44
За маткапитал можно что-то купить?
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