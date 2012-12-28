Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая вечЁрка: массированная атака БПЛА, туманное строительное будущее, и семье вернули детей
Общество
Пострадавшая при атаке БПЛА 48-летняя женщина — в медикаментозной коме
Общество
73-летнего липчанина будут судить по обвинению в двух изнасилованиях
Происшествия
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
В рубашке родился — водитель внедорожника въехал под манипулятор и получил только легкие травмы
Происшествия
С двух гаражей по улице Студенческой украли ворота
Происшествия
«Мы хотим, чтобы нас отпустили к той управляющей компании, за которую мы проголосовали!»
Общество
73-летняя липчанка умерла в супермаркете
Происшествия
К фитнес-клубу «Сити-Фитнес» готовят сразу два коллективных иска
Общество
Столкновение «ГАЗели» с бензовозом в Липецке записал авторегистратор
Автоновости
Читать все
Умер пострадавший при пожаре в СНТ «Цементник» многодетный отец
Происшествия
«ЛиАЗ» направит в Липецк мобильную бригаду для обслуживания проблемных автобусов
Общество
В Ленинградской области в грузовик ельчанина врезался автобус: двое погибших, 13 пострадавших
Происшествия
73-летняя липчанка умерла в супермаркете
Происшествия
На дорогах области возможны снежные заносы
Погода в Липецке
В Липецкой области забраковали 22 партии мясных продуктов
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Погоню со стрельбой за 18-летним водителем записал видеорегистратор
Происшествия
В инфекционке с пневмониями лечатся 126 человек, девять — в тяжёлом состоянии
Здоровье
В Липецкой области пройдет снег
Погода в Липецке
Читать все
Общество
353
40 минут назад
1

На трех улицах Липецка отключат холодную воду

А на одной улице энергетики отключат электричество. 

15 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города — без холодной воды останутся потребители трех улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах № 184 по улице Студёновской, № 1а на площади Заводской, №№ 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 59б, 61, 61б, 63а, 65а, 67а стр.1, 69а, 69а вл.1, 69а к.3 по проспекту Победы. 

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

15 февраля энергетики будут проводить работы по установке приборов учета электроэнергии — перебои с электричеством в промежутке с 09:00 до 18:00, будут наблюдаться в доме № 1а по улице адмирала Макарова. При том, как отметили в энергокомпании, общее время отключения света составит не более трех часов. 

отключения
0
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Потребитель
17 минут назад
Что у них за проблема с платежами? В платёжках одна сумма а при сканирование кода телефона выдаёт к оплате в 3 завышенную ? Если к примеру в платёжке 300руб то при сканирование через банк онлайн она будет 1100-1200 к оплате. Почему нет разъяснений этому?
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить