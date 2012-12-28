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Общество
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40 минут назад
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На трех улицах Липецка отключат холодную воду
А на одной улице энергетики отключат электричество.
С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах № 184 по улице Студёновской, № 1а на площади Заводской, №№ 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 59б, 61, 61б, 63а, 65а, 67а стр.1, 69а, 69а вл.1, 69а к.3 по проспекту Победы.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
15 февраля энергетики будут проводить работы по установке приборов учета электроэнергии — перебои с электричеством в промежутке с 09:00 до 18:00, будут наблюдаться в доме № 1а по улице адмирала Макарова. При том, как отметили в энергокомпании, общее время отключения света составит не более трех часов.
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