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Происшествия
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39 минут назад
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Пожарные разбирают завал на месте пожара в Липецке
Огонь охватил дом на улице Кибальчича сегодня на рассвете.
На место пожара приехали пожарные, спасатели, медики.
Огонь быстро потушили. Но старый дом обвалился. Его хозяин не пострадал — он живет в другом месте. Но пожарные продолжают разбор завалов, так как в доме, по словам его собственника, могли находиться посторонние люди.
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