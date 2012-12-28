Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пострадавшая при атаке БПЛА 48-летняя женщина — в медикаментозной коме
Общество
Столкновение «ГАЗели» с бензовозом в Липецке записал авторегистратор
Автоновости
73-летняя липчанка умерла в супермаркете
Происшествия
Умер пострадавший при пожаре в СНТ «Цементник» многодетный отец
Происшествия
Погоню со стрельбой за 18-летним водителем записал видеорегистратор
Происшествия
«Мы хотим, чтобы нас отпустили к той управляющей компании, за которую мы проголосовали!»
Общество
В Липецкой области забраковали 22 партии мясных продуктов
Общество
«ЛиАЗ» направит в Липецк мобильную бригаду для обслуживания проблемных автобусов
Общество
В Ленинградской области в грузовик ельчанина врезался автобус: двое погибших, 13 пострадавших
Происшествия
Липецкая вечЁрка: выживший в жестком ДТП, еще одна жертва пожара в СНТ «Цементник» и пенсионер-насильник
Общество
Читать все
Депутат облсовета Анатолий Емельянов задержан на 48 часов
Происшествия
Умер известный липецкий артист и организатор печально известного концерта ««Scorpions»»
Общество
Сожитель украл у 80-летней пенсионерки деньги, которые она прятала в электродуховке
Происшествия
Больше сотни дворников и под сотню спецтехники убирают город от снега
Общество
Водитель грузовика попал под колеса легкового автомобиля
Происшествия
17-летний липчанин попал под уголовное дело за работу курьером у мошенников
Происшествия
Двое молодых липчан обокрали игровой автомат
Происшествия
Гол-красавец в «девятку» помог «Металлургу» вырвать победу в первом спарринге в Сочи
Общество
Пожарные разбирают завал на месте пожара в Липецке
Происшествия
Липчанам разрешат купить дом за маткапитал только после обязательной оценки его состояния
Происшествия
Читать все
Происшествия
322
39 минут назад
1

Пожарные разбирают завал на месте пожара в Липецке

Огонь охватил дом на улице Кибальчича сегодня на рассвете.

Сегодня утром в Липецке в начале восьмого часа загорелся дом на улице Кибальчича, 77.

678543.jpg

На место пожара приехали пожарные, спасатели, медики.

Огонь быстро потушили. Но старый дом обвалился. Его хозяин не пострадал — он живет в другом месте. Но пожарные продолжают разбор завалов, так как в доме, по словам его собственника, могли находиться посторонние люди.
пожар
0
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Фокс
36 минут назад
....в доме, по словам его собственника, могли находиться посторонние люди. Ну что, много заработал на квартирантах?
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить