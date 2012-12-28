Пожарные разбирают завал на месте пожара в Липецке

Огонь охватил дом на улице Кибальчича сегодня на рассвете.

Сегодня утром в Липецке в начале восьмого часа загорелся дом на улице Кибальчича, 77.На место пожара приехали пожарные, спасатели, медики.Огонь быстро потушили. Но старый дом обвалился. Его хозяин не пострадал — он живет в другом месте. Но пожарные продолжают разбор завалов, так как в доме, по словам его собственника, могли находиться посторонние люди.