Липецкая вечЁрка: выживший в жестком ДТП, еще одна жертва пожара в СНТ «Цементник» и пенсионер-насильник

Сегодня, 14 февраля, под Липецком случилась жесткая авария, а водитель отделался только легкими травмами, умер многодетный отец, пострадавший во время пожара в СНТ «Цементник», и 73-летнего липчанина будут судить за два изнасилования.