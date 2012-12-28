В рубашке родился — водитель внедорожника въехал под манипулятор и получил только легкие травмы
Липецкая вечЁрка: выживший в жестком ДТП, еще одна жертва пожара в СНТ «Цементник» и пенсионер-насильник
Общество
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40 минут назад
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Липецкая вечЁрка: выживший в жестком ДТП, еще одна жертва пожара в СНТ «Цементник» и пенсионер-насильник
Сегодня, 14 февраля, под Липецком случилась жесткая авария, а водитель отделался только легкими травмами, умер многодетный отец, пострадавший во время пожара в СНТ «Цементник», и 73-летнего липчанина будут судить за два изнасилования.
«А что там у нас с бомбоубежищами в Липецке порядок наведен? Что-то не слышно про эту тему ничего?», — беспокоится комментатор.
Утром на трассе Данков-Липецк в районе поворота на аэродром автомобиль «Хавал» столкнулся с «КамАЗом». Легковушка буквально въехала под грузовик.
Несмотря на жуткие кадры, водитель легкового автомобиля сильно не пострадал. Он был пристегнут, а в автомобиле сработали подушки безопасности. Водителю порезало руки от разбившегося стекла.
А в Ленинградской области возбудили дело в отношении 64-летнего ельчанина — водителя «КамАЗа», который 12 февраля, выезжая с заправки перекрыл дорогу, и в грузовик врезался микроавтобус. В этом ДТП погибли два человека и 13 пострадали.
В этот же день на трассе Р-119 в районе 10-й Шахты столкнулись бензовоз «Рено» и автомобиль «ГАЗель».
Судя по записи видеорегистратора, тяжелый грузовик выехал на встречную полосу, после чего и произошло столкновение.
В Грязях ночью 12 февраля случилась погоня. Водитель «ВАЗ-21102», увидев патрульную машину, резко поехал задним ходом под железнодорожным мостом, наезжая при этом на бордюр.
Требование остановиться он проигнорировал. Автоинспектор кинулся в погоню. Когда наглеца все же остановили, выяснилось, что водителю 18 лет и у него нет прав.
Сегодня рано утром в реанимации больницы «Свободный сокол» умер 58-летний многодетный отец, пострадавший при пожаре в доме СНТ «Цементник».
Он стал второй жертвой пожара — в огне погибла его 14-летняя дочь. 17-летний сын находится в больнице, за его жизнь врачи не опасаются.
«Боже мой. Господи, помяни во Царствии Твоем новопреставленных отца и дочку, добрых людей, прости им согрешения вольные и невольные, и даруй им Царствие Твое Небесное. Девочка вернулась за собакой, христианская Любовь ко всему Божьему творению», — написала Бабушка.
Пострадавшая при атаке БПЛА липчанка пока находится в медикаментозной коме. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
«48-летняя сотрудница станции аэрации в реанимации. Вчера ее прооперировали, кровопотерю восполнили. Она на ИВЛ. Пациентку консультируют областные специалисты. На связи с липецкими докторами и федеральный центр. Делаем все возможное, чтобы спасти женщину», — сообщила в своём Telegram-канале и. о. министра здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
«Здоровья женщине. Вся надежда на профессионализм наших врачей», — написла Лиза.
Накануне утром в супермаркете «Пятёрочка» на улице Парковой умерла 73-летняя женщина.
«Может, увидела ценники на продукцию? Царствие небесное», — едко заметил комментатор.
В суд передано уголовное дело 73-летнего мужчины, обвиняемого в двух изнасилованиях. В обоих случаях жертвой становилась его 45-летняя знакомая.
Первый раз это произошло в августе 2024 года, когда пара выпивала на даче, но подруга не была настроена на романтический лад, а пенсионер несколько раз ударил ее по лицу, а затем, угрожая ножом, изнасиловал.
Сразу же было заведено уголовное дело. Однако липчанин не успокоился и в октябре вновь изнасиловал свою бывшую. После этого его арестовали на время следствия.
Санкция уголовной статьи «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам» предполагает от четырёх до десяти лет лишения свободы.
Комментаторы не упустили момент. чтобы позлословить.
«Бодрый дедуля», — заметил Адвокат Черный.
«Такие люди должны книги писать, о здоровье и долголетии. А вы его в тюрьму», — съязвил Врач.
«Надо пенсионный возраст дальше поднимать. Молодежь не знает куда энергию деть», — добавил Ответственный работник.
Наконец-то это снова случится! По прогнозам синоптиков, сегодня ночью пройдет сильный, а завтра днем небольшой снег. Температура воздуха в субботу составит от -4 до -6 градусов.
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