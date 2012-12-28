На двух улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 16 февраля станут плановые ремонтные работы на сетях – «РВК-Липецк» будет их проводить в двух районах города на двух улицах, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и помещения №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 30, 30 стр.2, 30 к.3, 30 к.4, 30 к.5 по улице Московской.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.16 февраля работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 09:00 до 18:00 перебои с электричеством будут наблюдаться в домах №№ 1, 23 по улице Леваневского, № 22 по проспекту Мира, №№ 2, 4, 4а, 13 по улице Островского.