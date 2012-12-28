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Общество
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сегодня, 13:58
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 16 февраля станут плановые ремонтные работы на сетях – «РВК-Липецк» будет их проводить в двух районах города на двух улицах, предупредили в компании.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
16 февраля работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 перебои с электричеством будут наблюдаться в домах №№ 1, 23 по улице Леваневского, № 22 по проспекту Мира, №№ 2, 4, 4а, 13 по улице Островского.
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