Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Умер пострадавший при пожаре в СНТ «Цементник» многодетный отец
Происшествия
73-летняя липчанка умерла в супермаркете
Происшествия
Погоню со стрельбой за 18-летним водителем записал видеорегистратор
Происшествия
В Липецкой области забраковали 22 партии мясных продуктов
Общество
«ЛиАЗ» направит в Липецк мобильную бригаду для обслуживания проблемных автобусов
Общество
В Ленинградской области в грузовик ельчанина врезался автобус: двое погибших, 13 пострадавших
Происшествия
Липецкая вечЁрка: выживший в жестком ДТП, еще одна жертва пожара в СНТ «Цементник» и пенсионер-насильник
Общество
В инфекционке с пневмониями лечатся 126 человек, девять — в тяжёлом состоянии
Здоровье
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Депутат облсовета Анатолий Емельянов задержан на 48 часов
Происшествия
Читать все
Депутат облсовета Анатолий Емельянов задержан на 48 часов
Происшествия
Больше сотни дворников и под сотню спецтехники убирают город от снега
Общество
Умер известный липецкий артист и организатор печально известного концерта ««Scorpions»»
Общество
Водитель грузовика попал под колеса легкового автомобиля
Происшествия
Липчанам разрешат купить дом за маткапитал только после обязательной оценки его состояния
Происшествия
Начались работы по устранению утечки под сокольским мостом
Общество
Пожарные разбирают сгоревший утром в Липецке дом
Происшествия
Ушат холодной воды от аутсайдера
Спорт
Гол-красавец в «девятку» помог «Металлургу» вырвать победу в первом спарринге в Сочи
Спорт
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
413
сегодня, 13:58

На двух улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 16 февраля станут плановые ремонтные работы на сетях – «РВК-Липецк» будет их проводить в двух районах города на двух улицах, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и помещения №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 30, 30 стр.2, 30 к.3, 30 к.4, 30 к.5 по улице Московской.

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

16 февраля работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.

С 09:00 до 18:00 перебои с электричеством будут наблюдаться в домах №№ 1, 23 по улице Леваневского, № 22 по проспекту Мира, №№ 2, 4, 4а, 13 по улице Островского.
отключение воды
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить