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Здоровье
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сегодня, 17:02
В инфекционке с пневмониями лечатся 126 человек, девять — в тяжёлом состоянии
В тяжелом состоянии в реанимации 8 взрослых с пневмониями и один ребенок.
«Пик порога заболеваемости еще не пройден. На вечер 14 февраля в инфекционной больнице с пневмониями лечатся 112 взрослых и 14 детей. С гриппом 34 взрослых и 10 детей, с коронавирусом — 4 взрослых. В тяжелом состоянии в реанимации 8 взрослых с пневмониями и один ребенок»,— сообщила в своём Telegram-канале и.о. министра здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
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