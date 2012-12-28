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сегодня, 17:02

В инфекционке с пневмониями лечатся 126 человек, девять — в тяжёлом состоянии

В тяжелом состоянии в реанимации 8 взрослых с пневмониями и один ребенок.

За неделю в областную инфекционную больницу обратились 790 человек — это на 8% больше показателей предыдущей недели. Госпитализировано 176 человек с ОРВИ, гриппом, пневмониями и коронавирусом.

«Пик порога заболеваемости еще не пройден. На вечер 14 февраля в инфекционной больнице с пневмониями лечатся 112 взрослых и 14 детей. С гриппом 34 взрослых и 10 детей, с коронавирусом — 4 взрослых. В тяжелом состоянии в реанимации 8 взрослых с пневмониями и один ребенок»,— сообщила в своём Telegram-канале и.о. министра здравоохранения Липецкой области Анна Маркова. 
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