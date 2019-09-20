В Липецке на Соколе выпал град

Синоптики объяснили, почему липчане увидели град.

Сегодня днем, 20 сентября, жители поселка Свободный Сокол наблюдали, как в их районе прошел град. По словам очевидцев, которые делились наблюдениями в соцсетях, град сыпался не меньше 10 минут.Как рассказали в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, действительно, сейчас сложились благоприятные условия для возникновения этого природного явления. Синоптики объясняют появление града проходящим через территорию Липецкой области циклоном из Скандинавии — он открыл дорогу холодным воздушным массам и несет с собой дожди различной интенсивности, при понижении температуры осадки могут перейти в локальное выпадение града.