Родителей, гулявшего всю ночь по Липецку 9-летнего мальчика, ограничили в правах на детей

Прокуратура Октябрьского района Липецка обратилась в суд с иском об ограничении в родительских правах 36-летнего липчанина и его 32-летней супруги в отношении двоих малолетних детей. Требования прокуратуры суд удовлетворил.



О поисках одного из двух детей этой семьи GOROD48 сообщал в марте этого года: 9-летний мальчик ушел из школы и пропал. Его поиск велись почти сутки, пока ребенок не пришел к своей родственнице. Оказалось, что мальчик с вечера до утра гулял по городу



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, проведенная в семье ребенка проверка выяснила, что у матери мальчика помимо него есть 3-летняя дочь. Она ребенок нынешнего мужа женщины.



Установлено, что мать не контролировала свободное время сына, могла не отвечать на звонки классного руководителя, не посещала родительские собрания, ссылаясь на занятость, ребенок самостоятельно добирался после занятий домой, не имея при себе никаких средств связи и ключей от квартиры.



Женщина состоит на профилактическом учете в полиции, неоднократно привлекалась к административной ответственности за уклонение от воспитания детей, не работает.



В 2012 году в отношении нее возбуждалось уголовное дело по ч.1 ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), которое впоследствии было прекращено в связи с деятельным раскаянием. В этом же году она была ограничена в родительских правах в отношении сына, но уже через год восстановлена в родительских правах.



Ее муж, отец 3-летней дочери, с 14-летнего возраста состоит на наркоучете, однако уклоняется от лечения наркотической зависимости, ведет себя агрессивно по отношению к жене, провоцируя в семье конфликты и драки, что отрицательно сказывается на психике детей.



В 2017 году по рекомендации полицейских мальчик как безнадзорный помещался в медучреждение,откуда был переведен в социально-реабилитационный центр.



Специалисты центра неоднократно предлагали матери помощь в оформлении мер социальной поддержки, однако она не предоставила необходимый пакет документов, для мальчика предлагалась путевка в детский оздоровительный лагерь, которой мать не воспользовалась и т.д.



В марте текущего года на основании заявления матери ребенок после непродолжительного пребывания в семье вновь был помещен социально-реабилитационный центр.



У младшей девочки имеются врожденные заболевания, однако ни мать, ни отец не принимают меры к лечению.



Действуя в интересах детей и руководствуясь требованиями закона, прокурор в судебном порядке потребовал ограничить родителей в родительских правах в отношении обоих детей и взыскать с их алименты на их содержание.



Решением районного суда требования прокурора удовлетворены.

