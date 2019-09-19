МХК «Липецк» провел самый результативный матч в истории, отправив в ворота соперников 13 шайб

А всего зрители в Рыбинске увидели 20 голов!

Диктор дворца спорта «Полет» в Рыбинске и операторы табло наверняка были близки к полуобморочному состоянию после окончания матча местного «Полета» и «Липецка». Сигнализировать о заброшенных шайбах им пришлось в среднем один раз за 3 минуты матча! Липчане одержали первую победу в сезоне, победив с рекордным счетом в истории клуба – 13:7.

Счет на 7-й минуте открыли хозяева, но уже первый период был отмечен высочайшей результативностью, команды ушли в раздевалки при счете – 3:3.

Затем «Полет» еще трижды выходил вперед – 4:3, 6:5, 7:6. Но пара шайб липчан в заключительные две с небольшим минуты перевенули ситуацию – наши парни вырвались вперед 8:7, о больше лидерства уже не отдавали.

Третий период начался с трех шайб «Липецка». Хозяева при счете 11:7 в нашу пользу рискнули уже на 55-й минуте снять голкипера, за что в ответ получили шайбу от Павла Аверьянова в пустые ворота. 13-ю шайбу забросил Даниил Прохоров на 56-й минуте, обманув вернувшегося на лед вратаря. Таким образом, третий период подопечные Сергея Рыбина выиграли со счетом – 5:0.

Самым результативным стал Кирилл Мазорчук, оформивший «покер» (т.е. 4 шайбы в одном матче, прим). По два гола на счету Егора Евтеева и Андрея Болтова, по одному у Сергея Косовца, Андрея Малых, Никиты Маняхина, Павла Аверьянова и Даниила Прохорова.

Сегодняшний матч войдет в историю, как самый результативный в истории липецкого хоккея, ведь в нем было заброшено 20 шайб. В 1997 году в Высшей лигше липчане победили «Химик» из Энгельса – 16:0, но результат той встречи вскоре был аннулирован из-за снятия команды Саратовской области с чемпионата.

После двух игр в новом сезоне НМХЛ на счету липчан одна победа и одно поражения (в Ярославле от «Локо-Юниора» - 2:5). Третий матч выездной серии Рыбин и Ко проведут в субботу, 21 сентября в гостях у «Металлурга» (Вологодская область).