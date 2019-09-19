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53 минуты назад

Липецкая вечЁрка: бесплатная еда, торжество справедливости и «золотой парашют»

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#вечерка
Липецкая вечЁрка: бесплатная еда, торжество справедливости и «золотой парашют»

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 19 сентября.

Олег Хомутинников: «Никакого «золотого парашюта» Людмиле Кураковой!». Это заявление липецкого депутата читатели сегодня комментировали активнее всего. Внефракционный депутат областного Совета Олег Хомутинников на ближайшей сессии выступит против сохранения годового жалования ушедшей в отставку с должности Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области 62-летней Людмиле Кураковой.

Тем временем сломавшего девушке нос в «Евразии» цыгана отправили за решетку.«Я очень рада тому, что справедливость восторжествовала. И очень благодарна всем моим родственникам, знакомым и вовсе посторонним людям, которые все это время за меня переживали».

21 сентября в 10 утра в общественном пространстве Городище стартует работа главной площадки гастрономического фестиваля «Вкусный город». С этого момента на Городище начнут готовить угощения для липчан. В течение всего фестиваля рестораторы будут предлагать свои блюда за деньги, но полакомиться можно и бесплатно. С 16:20 до 17:20 рестораторы будут угощать своими блюдами бесплатно. Все гости Городища смогут без оплаты попробовать все, что в субботу приготовят на фестивале — от сосисок до гриля.

Turkish Airlines полетит из Липецка? Этот вопрос сегодня обсуждали в торгово-промышленной палате региона. Авиаперевозчик готов зайти на местный рынок и доставлять липчан на отдых в Турцию бизнес-классом, но спроса на это предложения туроператоры еще не заявили.
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#вечерка

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