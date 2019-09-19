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Сломавшего девушке нос в «Евразии» цыгана отправили за решетку

24 2082
#"Евразия" #конфликт
4
Сломавшего девушке нос в «Евразии» цыгана отправили за решетку

Публикация на GOROD48 помогла восстановить справедливость: суд первой инстанции приговорил Руслана Оглы всего лишь к исправительным работам.

В июле GOROD48 опубликовал нашумевшую историю о том, как липчанке сломали нос в ТРЦ «Евразия». Напомним, что Наталья Перегонцева 29 июня прошлого года решила отдохнуть в этом заведении с давней подругой, приехавшей в гости из Лондона. Там на нее обратил внимание неизвестный ей парень. Потом к нему приехала девушка, которая, заметив интерес своего молодого человека к другой, пнула Наталью ногой в живот. После реплики пострадавшей: «Что ты творишь?» ее парень наотмашь ударил Перегонцеву по лицу рукой. Он не успокоился даже тогда, когда охранник увел Наталью в другое помещение. «Разбросав всех отдыхающих как танк парень кулаком еще раз ударил меня в лицо».

Медики диагностировали у Натальи перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга.

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По ходу сбора материалов уголовного дела Наталья выяснила, что 20-летний Руслан уже не раз избивал людей, и все сходило ему с рук. Сошел ему с рук и разбой - в марте 2016 года Правобережный районный суд Липецка осудил его по ч.2 ст.162 УК РФ к трем годам условно.

Лишь решительность Натальи и профессионализм ее адвоката Романа Бочарова позволили довести уголовное дело по статье 115-й УК РФ («побои») до суда - эта статья частного обвинения. Но вынесенный 1 июля мировым судьей Правобережного судебного района Сергеем Драгановым вердикт шокировал и юриста, и его клиентку: подсудимого Руслана Оглы приговорили к 460 часам исправительных работ!

- Как такое может быть? Суд в качестве смягчающего вину обстоятельства указал на положительные характеристики подсудимого по месту жительства! Еще бы указали, что из-за двух классов образования (это факт) он не понимал, что творит! - говорит потерпевшая.

В тексте приговора указано, что «за период испытательного срока условно осужденный (за разбой) Оглы Р.И. нарушений не допускал».

- Мы были чрезвычайно озадачены тем, почему судья Сергей Драганов не учел при вынесении приговора того, что Руслан Оглы имел непогашенную на момент совершения нового преступления судимость. Но эту ошибку исправила федеральный судья Ирина Мешкова - приговором апелляционной инстанции, Правобережного районного суда Липецка, подсудимый осужден с учетом приговора 2016 года за разбой к трем годам одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима, - сообщил GOROD48 адвокат Роман Бочаров.

- Я очень рада тому, что справедливость восторжествовала. И очень благодарна всем моим родственникам, знакомым и вовсе посторонним людям, которые все это время за меня переживали, - сказала Наталья Перегонцева.
24 2082
#"Евразия" #конфликт
4

Комментарии (24)

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1 минуту назад
Ы, твоя попка тоже продажная!
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Шлюхи верещите

6 минут назад
правда на вашей стороне)))))
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Маничь

11 минут назад
Ну вот и славненько!!!
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Голос

13 минут назад
Статья не без пиара
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Здравый смысл

16 минут назад
Местный житель, есть мнение, что торговля наркотиками - основной вид деятельности
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Отпетушитель

21 минуту назад
Теперь будет людей по телефону разводить из зоны
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Маруся

36 минут назад
Местный житель, а цыгане вообще когда-нибудь работали?
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Бенн

36 минут назад
Это не судья а преступник .
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Местный житель

37 минут назад
два класса образования - а отдыхает в "Евразии"!! Пафосно!!!. Интересно, а где же этот специалист работает, да так, что ему с двумя классами образования хватает на отдых в Евразии???
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Маруся

37 минут назад
Ы, не все. Молодец судья Ирина Мешкова - молодая, а не побоялась цыгана посадить!
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