Общество
сегодня, 10:48
Липчан целый час будут бесплатно угощать на Городище
29 1939
Рестораторы накормят гостей «Вкусного города» своими блюдами.
21 сентября в 10 утра в общественном пространстве Городище стартует работа главной площадки гастрономического фестиваля «Вкусный город». С того момента на Городище начнут готовить угощения для липчан. В течение всего фестиваля рестораторы будут предлагать свои блюда за деньги, но полакомиться можно и бесплатно.
- С 16:20 до 17:20 рестораторы будут угощать своими блюдами бесплатною Все гости Городища смогут без оплаты попробовать все, что в субботу приготовят на фестивале — от сосисок до гриля, - рассказали GOROD48 в отделе туризма департамента культуры Липецка. - Кроме того, на всех шести площадках фестиваля в течение всего дня будут бесплатно наливать чай и кофе.
Переносить гастрономический праздник на другую дату на случай дождя не станут. Во-первых, по статистике именно в третьи выходные сентября стоит самая комфортная погода. Так происходит из года в год. И сейчас синоптики прогнозируют отсутствие осадков именно в субботу. Но если будет прохладно, то на площадках фестиваля готовы раздать гостям теплые пледы. Во-вторых, перенос «Вкусного города» - это финансовые потери для организаторов. Так, уже оплачено выступление кавер-группы из Москвы. В случае переноса липчане останутся без концерта, а организаторы — без денег за услугу. Кроме того, в участие в фестивале уже вложись рестораторы.
Фестиваль «Вкусный город» в эту субботу объединит шесть площадок.Большой пикник устроят на Городище, в ТРЦ «Ривьера» ждут сладкоежек, в Сокольском парке напекут пирогов, у ДК «Матыра» наварят тыквенной каши, у ДК «Городской» (площадь Клименкова) будут чествовать картошку, а на Набережной местные производители напитков установят шатры для липецкого «Октоберфеста».
- С 16:20 до 17:20 рестораторы будут угощать своими блюдами бесплатною Все гости Городища смогут без оплаты попробовать все, что в субботу приготовят на фестивале — от сосисок до гриля, - рассказали GOROD48 в отделе туризма департамента культуры Липецка. - Кроме того, на всех шести площадках фестиваля в течение всего дня будут бесплатно наливать чай и кофе.
Переносить гастрономический праздник на другую дату на случай дождя не станут. Во-первых, по статистике именно в третьи выходные сентября стоит самая комфортная погода. Так происходит из года в год. И сейчас синоптики прогнозируют отсутствие осадков именно в субботу. Но если будет прохладно, то на площадках фестиваля готовы раздать гостям теплые пледы. Во-вторых, перенос «Вкусного города» - это финансовые потери для организаторов. Так, уже оплачено выступление кавер-группы из Москвы. В случае переноса липчане останутся без концерта, а организаторы — без денег за услугу. Кроме того, в участие в фестивале уже вложись рестораторы.
Фестиваль «Вкусный город» в эту субботу объединит шесть площадок.Большой пикник устроят на Городище, в ТРЦ «Ривьера» ждут сладкоежек, в Сокольском парке напекут пирогов, у ДК «Матыра» наварят тыквенной каши, у ДК «Городской» (площадь Клименкова) будут чествовать картошку, а на Набережной местные производители напитков установят шатры для липецкого «Октоберфеста».
29 1939
Тупикян Ваня
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