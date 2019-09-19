Общество

сегодня, 10:48

Липчан целый час будут бесплатно угощать на Городище

29 1939
#вкусный город #фестиваль
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Липчан целый час будут бесплатно угощать на Городище

Рестораторы накормят гостей «Вкусного города» своими блюдами.

21 сентября в 10 утра в общественном пространстве Городище стартует работа главной площадки гастрономического фестиваля «Вкусный город». С того момента на Городище начнут готовить угощения для липчан. В течение всего фестиваля рестораторы будут предлагать свои блюда за деньги, но полакомиться можно и бесплатно.

- С 16:20 до 17:20 рестораторы будут угощать своими блюдами бесплатною Все гости Городища смогут без оплаты попробовать все, что в субботу приготовят на фестивале — от сосисок до гриля, - рассказали GOROD48 в отделе туризма департамента культуры Липецка. - Кроме того, на всех шести площадках фестиваля в течение всего дня будут бесплатно наливать чай и кофе.

Переносить гастрономический праздник на другую дату на случай дождя не станут. Во-первых, по статистике именно в третьи выходные сентября стоит самая комфортная погода. Так происходит из года в год. И сейчас синоптики прогнозируют отсутствие осадков именно в субботу. Но если будет прохладно, то на площадках фестиваля готовы раздать гостям теплые пледы. Во-вторых, перенос «Вкусного города» - это финансовые потери для организаторов. Так, уже оплачено выступление кавер-группы из Москвы. В случае переноса липчане останутся без концерта, а организаторы — без денег за услугу. Кроме того, в участие в фестивале уже вложись рестораторы.

Фестиваль «Вкусный город» в эту субботу объединит шесть площадок.Большой пикник устроят на Городище, в ТРЦ «Ривьера» ждут сладкоежек, в Сокольском парке напекут пирогов, у ДК «Матыра» наварят тыквенной каши, у ДК «Городской» (площадь Клименкова) будут чествовать картошку, а на Набережной местные производители напитков установят шатры для липецкого «Октоберфеста».
29 1939
#вкусный город #фестиваль
1

Комментарии (29)

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Тупикян Ваня

2 минуты назад
Бабки хоть наедятся!
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О работе

2 минуты назад
для Светланы, вакансия продавца в магазин, условия: 5х2, с 10.00 до 19.00, з/п 30 тыс. - объявление на хедхантере и авито висело несколько месяцев. За все время не больше 20 звонков. Удивительно, но факт! Вопрос: что нужно ещё сделать работодателю, чтобы найти сотрудников? И чего не хватает - работы или желающих работать?
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Халявщикам и нищебродам!

2 минуты назад
В 17.20 разбегайтесь, вас отловят и счет за просроченные сосиски предъявят)))
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Манагер

6 минут назад
Яство то может и будет бесплатное - а туалеты возможно сделают вход по 1000 руб. с человека. Коммерческую составляющую ни кто не отменял.
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Наивная

8 минут назад
Блины с лопаты на вилах будут?
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ну и ну

12 минут назад
а чего вдруг гастрономический фестиваль? к чему все это? к чему весь этот пир? культурное событие?
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Ураааа!

13 минут назад
Вся просрочка в ход пойдёт. Welcome халява подана!
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Сокол

13 минут назад
Приезжайте к нам пироги жрать.
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...

13 минут назад
Фу, подачки с барского стола, как в глотку то лезет?
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НЕ ПАТРИОТ

15 минут назад
Светлане, - Это будет лучше, чем секс!!!
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