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В аварии на проспекте Победы пострадали двое мужчин

13 1837
#авария #ДТП
2
В аварии на проспекте Победы пострадали двое мужчин

Обоих отправили в больницу.

В УГИБДД по Липецкой области рассказали подробности аварии, которая произошла вчера около 23 часов на проспекте Победы. Известно, что в аварии пострадали двое мужчин — 28-летний водитель черного «Мерседеса» и его 32-летний пассажир. Оба мужчины были госпитализированы. Их состояние не уточняется.

Напомним, черный «Мерседес» несся с площади Победы, его занесло, он снес ограждение в районе остановки «Улица Доватора» и врезался в дерево. Иномарка получила значительные повреждения. Авария попала на запись уличных камер.
13 1837
#авария #ДТП
2

Комментарии (13)

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Как гость
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туда им и дорога

6 минут назад
Котенок, ... ничего . в дубле номер два у этих долбо..ов будет шанс это исправить ))
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бомжи на инотазе

8 минут назад
гость, .. этот брошенный гнилой инохлам из какого то двора угнали , но руль видать ,только в одну сторону крутился.
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Иномарки для быдла

13 минут назад
гость, чему завидовать, высерок сифозной шлюхи? Что ты полные дебил нищеброд с инопомойкой у мусорки, которая скоро об дерево самоутилизируется? У тебя кроме вонючего инодрочева больше ничего нет, потому что ты рукожопый кусок гавна, зачатый алкоголиками по-пьяни
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Котенок

16 минут назад
Самое главное все живы. На дороге может многое случится, машина это нажитое, а вот жизни бы уже не вернули.
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чему завидовать ?!

23 минуты назад
гость, этому мерсу -100 лет в обед... Ха-ха-ха, купят ведро болтов и сразу такие крутые-у меня мерседес.....
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Сами

26 минут назад
себе уделали ,ну так и должно быть !
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Клим

29 минут назад
Уроды, хорошо что только сами выпилились на своем старье.
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мотолюбитель

29 минут назад
да он еле ехал. КТо куда несся? Видео посмотрите!!!
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Категоричный

32 минуты назад
Сладкая парочка ?
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гость

39 минут назад
Иномарки для быдла!, зависть это диагноз!Иди работай лучше чмо завистливое!
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