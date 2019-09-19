Происшествия
сегодня, 10:59
В аварии на проспекте Победы пострадали двое мужчин
Обоих отправили в больницу.
В УГИБДД по Липецкой области рассказали подробности аварии, которая произошла вчера около 23 часов на проспекте Победы. Известно, что в аварии пострадали двое мужчин — 28-летний водитель черного «Мерседеса» и его 32-летний пассажир. Оба мужчины были госпитализированы. Их состояние не уточняется.
Напомним, черный «Мерседес» несся с площади Победы, его занесло, он снес ограждение в районе остановки «Улица Доватора» и врезался в дерево. Иномарка получила значительные повреждения. Авария попала на запись уличных камер.
Напомним, черный «Мерседес» несся с площади Победы, его занесло, он снес ограждение в районе остановки «Улица Доватора» и врезался в дерево. Иномарка получила значительные повреждения. Авария попала на запись уличных камер.
туда им и дорога
бомжи на инотазе
Иномарки для быдла
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