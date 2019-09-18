Общество

47 минут назад

Имущество жительницы Ростовской области арестовали из-за ее полной тезки - жительницы Грязей

3 389
#судебные приставы
Имущество жительницы Ростовской области арестовали из-за ее полной тезки - жительницы Грязей
В удивительной путанице пришлось разбираться Грязинской межрайонной прокуратуре - сюда с жалобой на действия местного судебного пристава-исполнителя обратилась жительница города Шахты Ростовской области.

Как установила прокуратура, в грязинском подразделении службы судебных приставов находятся шесть исполнительных производств о взыскании кредитной задолженности с 65-летней жительницы Грязей. Для обеспечения этих производств судебный пристав запретил совершение действия по регистрации "объекта незавершенного строительства и земельного участка", которые, правда принадлежали не жительнице Грязей, а ее полной тезке из Шахт. Больее того, оказалось, что обе женщины не только носят одинаковую фамилию, имя и отечество, но и родились в один год, месяц и день.

"С целью восстановления нарушенных прав гражданина, прокурор внес представление в адрес начальника Грязинского РОСП УФССП России по Липецкой области, на основании которого все ограничения на имущество заявителя были сняты", - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

3 389
#судебные приставы

Комментарии (4)

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Гость

12 секунд назад
Берут же на работу. Вообще ,что ли никаких испытаний при приеме на работу?
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Красотка

11 минут назад
Потому что приставы дебилы
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М.

27 минут назад
Издержки цифрофизации .
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Самое страшное !.

38 минут назад
Что в беспредельном путинском режиме не докажешь, что ты прав !, Путинский беспредел задолбал !.
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