Имущество жительницы Ростовской области арестовали из-за ее полной тезки - жительницы Грязей

В удивительной путанице пришлось разбираться Грязинской межрайонной прокуратуре - сюда с жалобой на действия местного судебного пристава-исполнителя обратилась жительница города Шахты Ростовской области.

Как установила прокуратура, в грязинском подразделении службы судебных приставов находятся шесть исполнительных производств о взыскании кредитной задолженности с 65-летней жительницы Грязей. Для обеспечения этих производств судебный пристав запретил совершение действия по регистрации "объекта незавершенного строительства и земельного участка", которые, правда принадлежали не жительнице Грязей, а ее полной тезке из Шахт. Больее того, оказалось, что обе женщины не только носят одинаковую фамилию, имя и отечество, но и родились в один год, месяц и день.

"С целью восстановления нарушенных прав гражданина, прокурор внес представление в адрес начальника Грязинского РОСП УФССП России по Липецкой области, на основании которого все ограничения на имущество заявителя были сняты", - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.